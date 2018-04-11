В Беларуси выбрали лучший музыкальный альбом года
- 11.04.2018, 22:58
Лучшим альбомом года назвали «Колер, якога няма» группы Tonqixod.
Сегодня сайт Experty.by наградил исполнителей, которые по мнению белорусских и зарубежных музыкальных критиков делали лучшую белорусскую музыку в 2017 году, передает citydog.by.
Лучшим альбомом года назвали «Колер, якога няма» Tonqixod:
А вот и победители в других номинациях:
Лучший электронный альбом – «Appetiizer» Аня Жданова;
Лучший рок-альбом – «Колер, якога няма» Tonqixod;
Лучший фолк-альбом – «Вясна» Ulyanica;
Лучший поп-альбом – «Tragic City» ЛСП;
Лучший дебютный альбом – «Вясна» Ulyanica;
Лучший беларусскоязычный альбом – «Колер, якога няма» Tonqixod.
Призов жюри удостоены также Zero-85 «Turriptopsis Nutricula» (народные эксперты), ЛСП «Tragic City» (иностранные эксперты), Tonqixod «Колер, якога няма» (большое жюри и гран-при).
Правда, есть и грустные новости: после вручения премии проект «уходит в заморозку»: руководитель сайта Дмитрий Безкоровайный объявил об этом незадолго до награждения.