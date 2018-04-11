В Беларуси выбрали лучший музыкальный альбом года 11.04.2018, 22:58

Лучшим альбомом года назвали «Колер, якога няма» группы Tonqixod.

Сегодня сайт Experty.by наградил исполнителей, которые по мнению белорусских и зарубежных музыкальных критиков делали лучшую белорусскую музыку в 2017 году, передает citydog.by.

Лучшим альбомом года назвали «Колер, якога няма» Tonqixod:

А вот и победители в других номинациях:

Лучший электронный альбом – «Appetiizer» Аня Жданова;

Лучший рок-альбом – «Колер, якога няма» Tonqixod;

Лучший фолк-альбом – «Вясна» Ulyanica;

Лучший поп-альбом – «Tragic City» ЛСП;

Лучший дебютный альбом – «Вясна» Ulyanica;

Лучший беларусскоязычный альбом – «Колер, якога няма» Tonqixod.

Призов жюри удостоены также Zero-85 «Turriptopsis Nutricula» (народные эксперты), ЛСП «Tragic City» (иностранные эксперты), Tonqixod «Колер, якога няма» (большое жюри и гран-при).

Правда, есть и грустные новости: после вручения премии проект «уходит в заморозку»: руководитель сайта Дмитрий Безкоровайный объявил об этом незадолго до награждения.