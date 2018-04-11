В фантастическом матче «Реал» проиграл «Ювентусу», но вышел в полуфинал ЛЧ 11.04.2018, 23:53

Фото: AFP

«Реал» проиграл «Ювентусу» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 1:3.

Мадридский «Реал» на своем поле потерпел поражение от туринского «Ювентуса» в ответной игре четвертьфинала Лиги чемпионов.

Туринцы отправили три гола в ворота «Реала», но в самой концовке встречи арбитр указал на точку после нарушения легендарного голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона. Буффон был удален с поля, а его сменщик Войцех Щенсны оказался бессилен перед ударом Криштиану Роналду.

Отметим, что в среду 33-летний нападающий королевского клуба Криштиану Роналду стал третьим футболистом в истории, кому удалось достичь отметки в 150 матчей в Лиге чемпионов.

«Реал» (Испания) - «Ювентус» (Италия) - 1:3 (0:2)

Голы: Манджукич, 2 (0:1). Манджукич, 37 (0:2). Матюиди, 61 (0:3). Криштиану Роналду, 90+8 - с пенальти (1:3).

«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Вальехо, Марселу, Каземиру (Васкес, 46), Кроос, Модрич (Ковачич, 75), Иско, Криштиану Роналду, Бэйл (Асенсио, 46).

«Ювентус»: Буффон, Де Шильо (Лихтштайнер, 17), Бенатиа, Кьеллини, Сандру, Хедира, Пьянич, Матюиди, Дуглас Коста, Игуаин (Щенсны, 90+6), Манджукич.

Предупреждения: Пьянич, 17. Карвахаль, 22. Манджукич, 29. Лихтштайнер, 36. Сандру, 67. Дуглас Коста, 73. Марселу, 81. Бенатиа, 90. Криштиану Роналду, 90+8.

Удаление: Буффон, 90+3.

В параллельной встрече мюнхенская «Бавария» сыграла вничью с испанской «Севильей» со счетом 0:0. Первый матч между командами завершился победой немецкого клуба со счетом 2:1.

11 февраля итальянская «Рома» и английский «Ливерпуль» также стали полуфиналистами турнира. Римский клуб разгромил «Барселону» со счетом 4:1. «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» — 2:1.

Жеребьевка 1/2 финала турнира состоится в пятницу, 13 апреля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.