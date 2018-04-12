Мэй собирает экстренное заседание правительства из-за Сирии 12.04.2018, 7:33

Тереза Мэй

Фото: AP

Заседание кабинета министров страны должно состояться сегодня.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собирает экстренное заседание правительства из-за ситуации в Сирии. Об этом сообщает агентство AFP в своем Twitter, ссылаясь на кабинет министров Великобритании.

Как сообщает телеканал Sky News, Мэй намерена предложить правительству одобрить участие Великобритании в военных действиях в Сирии после предполагаемой химической атаки в Думе.

Экстренное заседание кабинета министров страны должно состояться в четверг, 12 апреля.

#BREAKING British Prime Minister May calls emergency cabinet meeting over Syria, says government — AFP news agency (@AFP) 11 апреля 2018 г.

7 апреля 2018 года волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.

9 апреля глава Белого дома предупредил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов принять решение об ответе на инцидент в Думе.

По данным ряда американских СМИ, в этот же день к берегам Сирии прибыл американский эсминец USS Donald Cook, оснащенный 60 крылатыми ракетами "Томагавк". Через несколько дней к нему может присоединиться USS Porter.

10 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможные удары стран Запада по целям в Сирии союзников официального Дамаска не коснутся.

Ливанское радио Sawt Beirut сообщило, что в разных регионах Сирии наблюдается спешная эвакуация войск и элементов военной инфраструктуры сил Асада в ожидании удара США.

По информации The New York Times, Белый дом планирует более мощный удар по Сирии, чем в 2017 году.

Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Трамп в ответ заявил, что ракеты "прилетят – хорошие, новые и "умные".