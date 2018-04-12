Видеофакт: Кениец завершил марафон ползком, но занял второе место 12.04.2018, 7:36

Нестандартный финал соревнований в Ганновере.

Кенийский бегун Майкл Кунюга из-за судороги вынужден был на четвереньках пересекать финиш на марафоне в Ганновере. В результате он все же занял второе место, сообщает liga.net.

Кенийского спортсмена схватила судорога примерно за 10 метров до финиша. Он упал и закончил свой забег ползком.

В результате его соотечественник Дункан Кеш, который бежал за Кунюгой, занял третье место.

Кунюга преодолел дистанцию за 2 часа 10 минут и 16 секунд, что стало его личным рекордом в марафоне.

Выиграл забег Себока Негуса Эрре из Эфиопии, который пробежал дистанцию за 2:09:44.