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Международная организация труда напомнит белорусским властям о «деле профсоюзов»

  • 12.04.2018, 7:39

Делегация МОТ приедет в Минск на следующей неделе.

«На следующей неделе в белорусский столицу пожалует делегация МОТ и Глобального союза IndustriALL, которая проведет ряд встреч с независимыми профсоюзами и представителями государственных органов, - рассказал сайту palitviazni.info один из фигурантов «дела профсоюзов» Игорь Комлик. - В том числе, властям напомнят и о нашем деле, расследование которого продлено до 1 мая».

«Какой-то новой информации по делу нет, но членов профсоюза по всей стране продолжают вызывать на беседы к следователям, - рассказывает Игорь Комлик. - Около трех месяцев назад изменилась следственная группа, но с тех пор лично меня ни разу на допросы не вызывали. Тем не менее, в рамках уголовного дела, я нахожусь под подпиской о невыезде и даже, если оставляю город, то должен поставить в известность соответствующие органы».

Игорь Комлик не верит, что его дело закроют.

«Если дело будет продолжено, то и профсоюз РЭП будет находиться в подвешенном состоянии», - отмечает собеседник.

Тем временем на следующей неделе в Минск посетят представители Международной организации труда (МОТ) и Глобального союза IndustriALL.

«Насколько известно, будут встречи в МИД, возможно, и у представителей Следственного комитета запросят пояснение по перспективам дела профсоюза РЭП, - говорит Игорь Комлик. - Во всяком случае, этот вопрос обязательно поднимут. Это достаточно влиятельные в мире структуры, поэтому посмотрим, как поведут себя в этой ситуации белорусские власти. И увидим, будет ли у этой власти желание не портить себе имидж».

Напомним, что бухгалтер профсоюза РЭП Игорь Комлик содержался под стражей со 2 августа 2017 года в рамках уголовного дела, возбужденного против него и председателя профсоюза РЭП Геннадия Федынича по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

Санкция данной статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

2 октября Игорь Комлик был освобожден из СИЗО под подписку о невыезде, но расследование идет до сих пор. Расследование дела продлено до 1 мая 2018 года.


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