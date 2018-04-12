Цукерберг: Facebook сохраняет историю браузера пользователя 2 12.04.2018, 7:45

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Марк Цукерберг

Соцсеть также собирает информацию о людях, которые в ней не зарегистрированы.

Соцсеть Facebook сохраняет данные о сайтах, посещаемых пользователями. Об этом рассказал основатель соцсети Марк Цукерберг на слушаниях в Конгрессе, сообщает liga.net.

По его словам, это нужно для размещения контекстной рекламы.

Кроме того, Facebook собирает информацию о пользователях, не зарегистрированных в соцсети. Цукерберг объяснил это соображениями безопасности.

При этом соцсеть не фиксирует информацию из голосовых чатов, заверил он. Facebook также не хранит никаких своих данных в России - чтобы ограничить потенциальный доступ РФ к ним, объяснил Цукерберг.

График акций соцсети совершил разворот - сейчас их курс растет на 1,1%, отмечает Reuters.

Ранее сегодня он сообщил, что его персональные данные также были слиты Cambridge Analytica.

На слушаниях вчера Цукерберг рассказал, что Cambridge Analytica имела аккаунт в Facebook в 2015 году, когда предположительно собирала данные пользователей. Он назвал ошибкой то, что соцсеть не заблокировала этот аккаунт еще тогда. Сейчас, по словам Цукерберга, аккаунты Cambridge Analytica и всех связанных с ней организаций в Facebook заблокированы.

По данным Facebook, Cambridge Analytica могла получить данные 87 миллионов пользователей социальной сети. До этого бывший исследователь Cambridge Analytica Кристофер Уайли заявил, что данные, собранные из Facebook, могут храниться в России.