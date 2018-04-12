Беларусь должна быть готова к отключению российских банков от SWIFT 9 12.04.2018, 7:58

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Новые американские санкции могут парализовать и белорусскую финансовую систему.

В Беларуси должны быть готовы резервные сценарии для субъектов хозяйствования и финансовой инфраструктуры на случай работы в условиях мобилизационной экономики и, в частности, отключения российских банков от системы SWIFT. Об этом заявил председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Владимир Карягин.

«Необходимо быть готовыми к работе в условиях мобилизационной экономики, отключения Российских банков от системы «Свифт», ограничения или запрета поставки комплектующих для техники и автомобилестроения нашим соседям и партнерам, расширения санкционных списков и применения их по всей цепи поставок. Надеюсь, что Совет Безопасности ведет мониторинг ситуации. Но этого мало - нужны резервные сценарии для субъектов хозяйственности и финансовой инфраструктуры», - написал Карягин в «Фейсбуке».

Так он прокомментировал рост напряженности в отношениях России и Запада в связи с новой волной антироссийских санкций.

SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей – рассматривала возможность отключения России еще в первой волне антироссийских санкций в 2014 г.