Совмин уволил начальников департаментов в трех министерствах 4 12.04.2018, 8:04

2,516

Причиной названы взятки и декретный отпуск.

Уволены начальники ключевых департаментов в Минтрансе, Минэкономики и Минфине. Об этом говорится в постановлении правительства № 263 от 6 апреля, сообщает tut.by.

Сергей Сушко уволен с поста директора департамента по ценным бумагам Минфина по требованию работника. Согласно ст. 41 ТК, срочный трудовой договор подлежит расторжению в случае болезни работника, иных уважительных причин, препятствующих выполнению работы по трудовому договору, а также в случае нарушения нанимателем законодательства о труде.

Сушко возглавил департамент по ценным бумагам в феврале 2012 года. В 2005—2010 годах он был заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства. Затем еще два года трудился в «Дипсервисе» управления делами Лукашенко.

Владимир Костин лишился должности директора департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций за несовместимый с нахождением на госслужбе поступок.

20 марта оперативники КГБ задержали его с поличным при получении взятки в 3500 долларов. Главе департамента авиации Минтранса предъявили обвинение и в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 430 (Получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо в крупном размере).

Владимир Костин — пилот 1 класса, общий налет — более 10 тысяч часов. Ранее СМИ сообщали, что большая часть летной карьеры Костина пришлась на перелеты вип-пассажиров. Он также был пилотом борта № 1. После 2005 года был первым заместителем председателя Госкомитета по авиации, потом, по 2013 год, — заместителем директора департамента по авиации Минтранса.

Петр Арушаньянц покинул пост директора департамента по предпринимательству Министерства экономики по соглашению сторон. Он стал «главным по предпринимателям» 3 марта 2016 года. Но лишь на период нахождения директора департамента Ирины Бабаченок в декретном отпуске.