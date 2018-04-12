Минчане: Лукашенко – наш главный тормоз 4 12.04.2018, 8:11

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Белорусы прокомментировали финансово-экономические проблемы в стране.

Белорусский рубль третий день подряд стремительно падает. Это связано с обвалом рынка в России, который состоялся после введения новых санкций США.

«Боитесь ли вы девальвации?» С таким вопросом журналисты «Белсата» вышли 11 апреля на улицы Минска.

«Можно бояться, но это бессмысленно. Поэтому если есть вообще какие-то планы в жизни, надо уезжать», - заметила жительница столицы.

Другой житель Минска отметил: «Это все потому, что Россия тонет, а мы с ней очень близко. Мы уйдем на Запад, у нас все будет хорошо, а Россия утонет».

Еще один опрошенный заявил: «Если уберем Лукашенко, то, конечно, противостоим всему этому. Самый главный тормоз - это Лукашенко».