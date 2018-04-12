Россия привела в боеготовность ударные подразделения армии 9 12.04.2018, 8:24

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Спутники также зафиксировали перемещение российского флота у берегов Сирии.

Россия привела в боевую готовность войска противовоздушной обороны, военную разведку и ударные подразделения вооруженных сил, сообщает «Эхо Москвы».

Как сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, эти действия связаны с возможным ракетным ударом США по объектам диктатора Асада в Сирии.

Позже из спутниковых снимков, опубликованных компанией Image Satellite Internacional, стало известно, что российские боевые корабли покинули сирийский порт Тартус.

На одном из фото видны стоящие в порту семь кораблей, два противодиверсионных катера и две дизельные подводные лодки. Из второго снимка, датированного 11 апреля, следует, что большинства кораблей в Тартусе уже нет, в порту осталась лишь одна субмарина.

7 апреля 2018 года волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.

9 апреля глава Белого дома предупредил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов принять решение об ответе на инцидент в Думе.

10 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможные удары стран Запада по целям в Сирии союзников официального Дамаска не коснутся.

Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Трамп в ответ заявил, что ракеты "прилетят – хорошие, новые и "умные".