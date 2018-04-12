Пять секретов долговечности шин 2 12.04.2018, 8:35

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«Лайфхаки» от непосредственных производителей покрышек.

Срок службы автомобильных шин ограничен не только остаточной глубиной протектора, но и сроком годности, который рекомендует производитель.

В наших условиях, безусловно, срок годности новых и эксплуатируемых покрышек необходимо ограничить 5-6 годами. В некоторых случаях указанный период нужно сократить. Так некоторые производители рекомендуют использовать резину не более 4 сезонов.

В связи с этим, у автомобилистов возникает закономерный вопрос: как продлить жизнь покрышкам? Издание autonews.ua предлагает несколько ценных советов от производителей.

1 Проводите ротацию шин

На переднеприводных автомобилях шины на передних колесах подвергаются более

высоким нагрузкам по сравнению с задними шинами, что приводит к их интенсивному износу. Поэтому рекомендуется каждые 8- 10 тысяч км проводить ротацию шин. Это позволит обеспечить равномерный износ шин, что, в свою очередь, повысит безопасность и комфорт управления.

2 Давление – это важно

Для каждого автомобиля фирма-производитель рекомендует определенное давление в шинах. Несоответствие указанным нормам приведет к повышенному износу шин и увеличению расхода топлива. Кроме того, недостаточное давление в шинах может усложнить процесс управления автомобилем. Поэтому не забывайте регулярно проверять давление в шинах.

3 Правильный уход

При уходе за автомобилем не забывайте проверить состояние шин. В первую очередь, когда проводится плановая замена шин. При обнаружении какого-либо дефекта, необходимо сразу обратиться на сервис, где шину смогут проверить и оценить возможность ее дальнейшей эксплуатации.

4 Спокойствие, только спокойствие!

Спокойная езда, равномерный разгон и торможение – все это позволит избежать стресса за рулем и минимизирует риск ДТП. При резких маневрах, торможениях и разгонах с пробуксовкой колес происходит повышенный и неравномерный износ шин.

5 Правильное хранение

Важным фактором долговечности шин является правильное хранение. Шины в сборе с колесными дисками рекомендуется хранить в подвешенном состоянии или сложенными стопкой в горизонтальном положении. Шины без дисков необходимо хранить в вертикальном положении, но обязательно каждые 3 месяца менять точку опоры. Хранить шины следует в сухом, темном помещении вдали от отопительных приборов, растворителей и других активных веществ.