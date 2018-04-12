Станислав Шушкевич: Власти пускают пыль в глаза 1 12.04.2018, 8:44

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Станислав Шушкевич

Фото: charter97.org/Иван Межуй

В «либерализацию» режима Лукашенко нельзя верить.

Первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич рассказал «Радыё Рацыя», нужна ли сегодня менять Конституцию Беларуси:

- Сегодня идет много разговоров о возможных изменениях в Конституции и возможных вопросах, которые будут вынесены на «референдум», но, как мне кажется, все это переливание воды из пустого в порожнее.

Ведь на самом деле никакие изменения, которые и правда нужны стране, внесены не будут. Изменения должны предусматривать реформирование, а у нас вся политика и экономика работают в режиме ручного управления.

И это не дает никакого результата, прогресса же не видно. Поэтому те представители власти, кто предлагают так называемые «изменения», просто хотят закрутить гайки. Никаких демократических преобразований при этой власти произойти не может. Что, они вдруг поумнели? Так надо тогда было делать такую Конституцию сразу. Но теперь хотят показать, что, мол, мы идем на политические «реформы». Это все пыль в глаза, не более того.

- Вы считаете, что вносить изменения в Основной закон вообще не стоит?

- Приведу простой пример. В Основном законе записано, что в стране должны происходить справедливые выборы. Вы видели в Беларуси в последнее время прозрачные выборы? Потому что они собираются менять? И зачем? Что-то добавить в Конституцию и затем опять не выполнять?

Здесь нужно понимать, что власть любой пункт Основного закона трактует так, как она захочет. И не закон это. Поэтому пусть бы сначала навели порядок в рамках существующей Конституции и выполняли ее, а затем уже задумывались о «изменениях». Но этого не делается.

Зато продолжают водить за нос наивный Запад, который радуется каким-то мифическим «изменениям», которых не было и не будет. Сейчас у белорусской власти не хватает денег, экономический кризис в России, а потому западная финансовая помощь лишней для официального Минска не будет. Вот и говорят Западу то, что тот хочет слышать. А в реальные изменения на практике, а не на словах и не на бумаге, я не верю.