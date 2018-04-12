Майк Помпео готов прекратить «мягкую политику» в отношении РФ 1 12.04.2018, 9:16

МАЙК ПОМПЕО

ФОТО: CIA.GOV

Госсекретарь США подчеркнул, что это будут только дипломатические меры воздействия.

Годы мягкой политики США в отношении России позади, полагает новый глава Госдепартамента США Майк Помпео, ранее занимавший должность директора ЦРУ. С таким заявлением, выдержки из которого попали в распоряжение информационных агентств, Помпео намерен выступить в четверг, 12 апреля, сообщает dw.com.

Россия "продолжает агрессивные действия" и администрация Трампа рассматривает ее как угрозу США, подчеркивает новый госсекретарь.

"Россия продолжает действовать агрессивно, в чем ей способствуют многие годы мягкой политики в отношении этой агрессии. С этим теперь покончено. Список действий нашей администрации, направленных на то, чтобы повысить цену для (президента России) Владимира Путина, долог", − убежден Помпео.

При этом требуется оставить возможности для диалога с Москвой, убежден Помпео. Дипломатические отношения с российской стороной экс-глава ЦРУ называет сложными, однако настаивает на их продолжении, как и при "прежних конфронтациях".

"Неустанная дипломатия"

Внешнеполитические цели, которые ставит перед собой администрация Трампа, необходимо достигать "с помощью неустанной дипломатии, а не отправки молодежи на войну", говорится в выступлении Помпео. В частности, он выражает уверенность в способности президента США добиться заключения определенных соглашений с Пхеньяном. Ни президент Трамп, ни он сам "не намерены играть в игры за столом переговоров" по северокорейской ядерной программе, отмечает новый госсекретарь США.

Прежний госсекретарь уволен из-за политических разногласий

Во вторник, 13 марта, Дональд Трамп отстранил Рекса Тиллерсона от должности госсекретаря. Решение отправить Тиллерсона в отставку президент США объяснил разницей в политических взглядах. В свою очередь, главой ЦРУ вместо Майка Помпео станет Джина Хэспел - первая в истории женщина на этом посту.

Помпео учился на инженера в Военной академии Вест-Пойнт, после чего пять лет служил в вооруженных силах США и изучал юриспруденцию в Гарварде. С 2011 года он представлял штат Канзас в Палате представителей американского Конгресса, пока в 2017-м не возглавил ЦРУ. В Сенате его кандидатуру поддержали 66 голосами против 32.

Новый госсекретарь США - приверженец ультраконсервативного "Движения чаепития", которое возникло в 2009 году в ответ на меры администрации тогдашнего президента Барака Обамы по борьбе с экономическим кризисом. Члены этого движения последовательно выступали против предложенной Обамой реформы здравоохранения Obamacare и проводимой им налоговой политики.