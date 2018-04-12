В Речице вынесли приговор по «делу врачей» 2 12.04.2018, 9:37

Такие судебные заседания в Беларуси — большая редкость.

Зимой СМИ рассказывали историю многодетной вдовы Анны Ковалевич, у которой от ангины в Речицкой районной больнице внезапно умер муж. Женщина с самого начала была уверена: в смерти супруга виноваты врачи, которые вовремя не оказали пациенту необходимую помощь. Несколько месяцев Анна добивалась возбуждения в отношении виновных уголовного дела. И добилась — приговора суда, сообщает tut.by.

Такие судебные заседания в Беларуси — большая редкость. Зачастую проверки по смертям пациентов в учреждениях здравоохранения прекращаются еще на этапе следствия. Доказать вину медиков по статьям, предусматривающим уголовную ответственность, обычно крайне сложно.

Анне трижды отказывали в возбуждении дела. Но вдова не сдавалась.

Ранее в интервью СМИ женщина так объяснила свое упорство: «У меня в какое-то время опустились руки. Но в интернете наткнулась на сообщение такого же, как и я, скорбящего. Писал отец умершей в нашей больнице 25-летней девушки. Врачи вовремя не разглядели инсульт, лечили от мигрени. Потом была роженица. Все это за один год. Не много ли смертей? Я решила, что нельзя останавливаться. Нужно что-то делать, чтобы больше такого не повторялось, чтобы наши врачи понимали, что это не просто их работа, которую можно делать плохо. Чтобы они понимали, что за этими пациентами, которых они недосмотрели, судьбы, семьи»…

И вот она в зале суда. Напротив — два молодых врача Речицкой ЦРБ. В декабре в отношении них было возбуждено уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее смерть пациента». Сейчас начнутся прения, а после — приговор.

Трагедия, которая поломала жизнь теперь уже не только семьи Ковалевич, произошла 21 мая. Муж Анны Анатолий накануне заболел. Ангинами он страдал с детства, а лет шесть назад у него в результате болезни случился даже абсцесс, тогда ему вовремя сделали операцию, и все закончилось благополучно. Мужчина не хотел повторения подобного, а потому, несмотря на субботнее утро, поспешил на прием к лор-врачу. С диагнозом «фолликулярная ангина» Анатолия госпитализировали в инфекционное отделение Речицкой районной больницы. Там ему сначала вроде бы ненадолго стало легче, но к вечеру состояние ухудшилось. Мужчина ходил то на пост к медсестрам, то к дежурным докторам и жаловался на боль. Утром стало еще хуже. Пациента осматривали и говорили, что все в норме. За несколько минут до смерти Анатолий в очередной раз пришел в приемный покой к дежурному врачу, ему сказали подождать, поскольку доктора не было. «У меня что-то застряло в горле», — это последнее, что сказал мужчина, посинел, упал и умер.

Причина смерти — острая легочно-сердечная недостаточность. Анатолий задохнулся от нехватки воздуха. Эксперты объясняют: имеющееся у пациента заболевание осложнилось стенозом гортани (сужением гортани, которое препятствует поступлению воздуха в дыхательные пути и легкие), что и привело к трагедии.

«Неверно оценена тяжесть состояния пациента»

В прениях гособвинитель непреклонен: бездействие врачей состоит в причинно-следственной связи с наступившей смертью пациента. Он также подчеркнул: все осмотры проводились только по настоянию пациента, врачи в этом вопросе не проявляли инициативы. Это подтверждают и свидетели: соседи умершего по палате, которые рассказали, что Анатолий полоскал горло, многократно жаловался врачам и медсестрам на сильные боли, его смотрели и отправляли в палату, объясняя, что в выходной день лора в отделении нет. При этом больному ставили капельницы, делали кардиограмму и даже вызвали психиатра, когда мужчина стал вести себя особенно беспокойно. Но профильный врач к пациенту так направлен и не был.

— Дежурными врачами неверно оценена тяжесть состояния пациента, не назначен осмотр лор-врача, дана неверная оценка клиническим проявлениям заболевания, что привело к несвоевременной диагностике развившихся осложнений и смерти пациента, — заключил гособвинитель.

Адвокаты обвиняемых, напротив, считают, что те обеспечили надлежащий уровень обследования больного, и приводят главный аргумент: у врачей, мол, не было оснований ставить под сомнение диагноз лор-врача с 50-летним стажем, к которой больной обращался в поликлинике, тем более что состояние пациента существенно не менялось. Не было также у врачей, по мнению их защиты, и оснований предположить скоротечность развития болезни.

Сами обвиняемые вины своей категорически не признали. В последнем слове вместо соболезнования и сочувствия вдове своего пациента они еще раз попытались ее убедить, что лечение и наблюдение ему было назначено в полном объеме.

Тем не менее им назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа на срок три года (прокурор просил четыре), штрафа в размере 980 рублей и лишения права заниматься медицинской деятельностью сроком на пять лет.

Кроме этого, Анна подавала гражданский иск к районной больнице с требованием моральной компенсации. Женщина просила 100 тысяч рублей. Суд вынес решение о выплате ей 60 тысяч.