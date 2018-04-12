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Виктория Азаренко не сыграет в Кубке федерации против словачек

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  • 12.04.2018, 10:10
Виктория Азаренко
Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Матч состоится 21-22 апреля.

Стали известны составы женских сборных Беларуси и Словакии на предстоящий поединок плей-офф Мировой группы Кубка федерации, который состоится 21-22 апреля на хардовых кортах "Чижовка-Арены", пишет "Прессбол".

СЛОВАКИЯ:

Виктория Кузьмова (11.05.1998, одиночный разряд: 104 ВTA, парный разряд: 300 ВTA);

Яна Чепелова (23.05.1993, одиночный разряд: 117 ВTA, парный разряд: 262 ВTA);

Анна Каролина Шмидлова (13.09.1994, одиночный разряд: 132 ВTA, парный разряд: 954 ВTA);

Ребекка Срамкова (19.10.1996, одиночный разряд: 372 ВTA, парный разряд: — ВТА).

Матей Липтак — капитан.

БЕЛАРУСЬ:

Александра Саснович (22.03.1994, одиночный разряд: 49 ВTA, парный разряд: — ВTA);

Арина Соболенко (05.05.1998, одиночный разряд: 61 ВTA, парный разряд: 148 ВTA);

Вера Лапко (29.09.1998, одиночный разряд: 130 ВTA, парный разряд: 108 ВTA);

Лидия Морозова (08.10.1992, одиночный разряд: 490 ВTA, парный разряд: 63 ВTA).

Татьяна Пучек — капитан.

Как видно из ростера, опубликованного tennis.by, национальной команде не поможет Виктория Азаренко.


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