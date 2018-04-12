Виктория Азаренко не сыграет в Кубке федерации против словачек

Виктория Азаренко не сыграет в Кубке федерации против словачек1
- 12.04.2018, 10:10
Матч состоится 21-22 апреля.
Стали известны составы женских сборных Беларуси и Словакии на предстоящий поединок плей-офф Мировой группы Кубка федерации, который состоится 21-22 апреля на хардовых кортах "Чижовка-Арены", пишет "Прессбол".
СЛОВАКИЯ:
Виктория Кузьмова (11.05.1998, одиночный разряд: 104 ВTA, парный разряд: 300 ВTA);
Яна Чепелова (23.05.1993, одиночный разряд: 117 ВTA, парный разряд: 262 ВTA);
Анна Каролина Шмидлова (13.09.1994, одиночный разряд: 132 ВTA, парный разряд: 954 ВTA);
Ребекка Срамкова (19.10.1996, одиночный разряд: 372 ВTA, парный разряд: — ВТА).
Матей Липтак — капитан.
БЕЛАРУСЬ:
Александра Саснович (22.03.1994, одиночный разряд: 49 ВTA, парный разряд: — ВTA);
Арина Соболенко (05.05.1998, одиночный разряд: 61 ВTA, парный разряд: 148 ВTA);
Вера Лапко (29.09.1998, одиночный разряд: 130 ВTA, парный разряд: 108 ВTA);
Лидия Морозова (08.10.1992, одиночный разряд: 490 ВTA, парный разряд: 63 ВTA).
Татьяна Пучек — капитан.
Как видно из ростера, опубликованного tennis.by, национальной команде не поможет Виктория Азаренко.