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Лявон Борщевский: Для некоторых собственная власть важнее национальной истории

  • 12.04.2018, 10:30
Лявон Борщевский
Фото: Agencja Gazeta

Никто не запретит белорусам праздновать 25 марта.

Общественный деятель Лявон Борщевский объяснил, что у белорусских властей нет желания сделать 25 марта государственным праздник, сообщает «Радыё Рацыя».

Лукашенко заявил, что пока он находится у власти, день провозглашения Белорусской Народной Республики 25 марта государственным праздником не будет.

Лявон Борщевский отметил:

- Кому в первую очередь мешает такая дата? Для меня ответ очевиден - Москве. А белорусское руководство, видимо, не хочет из-за таких вещей ссориться с Кремлем, который дает разного рода преференции. Кроме того, в таком случае нет никакой уверенности, что удастся удержать власть, если Москва будет против.

Хотя, как мне кажется, ни одному нормальному белорусу не придет в голову, что дата, когда впервые была провозглашена независимость БНР, может иметь какие-то отрицательные оттенки для Беларуси. Но для некоторых, видимо, собственная власть важнее, чем собственная история и традиции. Вот и жертвуют историческими датами.

- Было заявлено также, что в Беларуси уже есть государственный праздник 3 июля, когда вроде бы и была отвоеванa независимость Беларуси.

- 3 июля Минск освободили от немецких захватчиков, но никакого отношения к независимости страны эта дата не имеет. Дата так и должнa праздноваться - как именно день освобождения белорусской столицы.

Но главное, что 25 марте остается праздником для тысяч людей и это никто не запретит.

- Были раньше предложения к властям сделать 25 марта государственным праздником?

- В Закон о государственных праздниках, который разрабатывался в 1992 году, была внесена эта дата, но тогда коммунистическое большинство в парламенте была против. И в последнее время в совет министров направлялись соответствующие предложения. Но они оказались также невостребованными.


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