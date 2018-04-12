«80 тысяч подписей в защиту маршрутчиков - это целых два Лихтенштейна» 12.04.2018, 10:33

Белорусы возмущены ответом Минтранса на десятки тысяч подписей в защиту маршрутчиков.

На коллективное обращение и более 80 000 подписей за возвращение междугородних маршруток ответил Минтранс, а не администрация Лукашенко. Люди недовольны. Жители региона рассказали «Кур'еру», что они думают по поводу ответа замминистра Александра Шишко и сложившейся ситуации вокруг пассажироперевозок.

Валерий, солигорский маршрутчик:

- Люди хотели узнать, что думает по этому поводу Лукашенко, а не товарищ Шишко. Люди собрали 81 000 подписей за короткий срок, без всякой рекламы и подготовки. Люди на «выборы» так не шли, как ставить подписи в защиту маршрутчиков. А в итоге нам сказали то, что было известно и раньше.

Лично я хочу, чтобы скорее прошёл конкурс, стали понятнее правила перевозок, чтобы для себя решить, как дальше конкурировать с законом и регулярными перевозчиками.

Оля, пассажирка:

- Грустно это всё. Ничего нового нам не сказали. Как любит говорить моя мама, из пустого в порожнее. Смутила информация, что нерегулярщики нарушают права регулярщиков, отправляя машины в рейс раньше и снижая плату. Но это же и есть конкуренция, ничьи права здесь не нарушены. Кто как хочет, тот так и ездит.

80 тысяч человек подписались в защиту маршрутчиков. Это целых два государства Лихтенштейна. А дали отписку, чтобы от них просто отвязались. Если Минтранс так заботится о нашей безопасности, то что он делал целых 15 лет. Видимо, поняли, что можно поиметь денег, и решили, что ИПэшники нарушают права пассажиров.

Я хочу ездить на маршрутках, которых нет. Переживаю за наших водителей. Уверена, что всё сложится удачно и они найдут выход из этой ситуации.

Владимир, любанский маршрутчик:

- То, что нам ничего нового не сказали, это плохо. Все наши труды напрасны. До этого мы работали, всем всё нравилось. Старались ежедневно совершенствоваться. Машины за 40 000 долларов покупали. 20 лет работали, платили налоги, страховки.

Придётся, наверное, опять в нелегалы идти, выкручиваться: сочинять про похороны, свадьбы. Родственников у нас больше появится. А что делать?

Владимир, копыльский маршрутчик:

- Была б моя воля… С нами поступили по-скотски. Подписи отправили в администрацию Лукашенко, а ответ дал Минтранс. Администрация никак не отреагировала. Мы ждали, что Лукашенко выступит перед нами, а нет.

Мы забирали пассажиров из деревень зимой и летом, и в снег, и в дождь. Даже прямо от дома, потому что им тяжело выйти на остановку. А поедет за бабушкой регулярщик? Нет. Скажут, есть пункт отправления — вокзал. Хотите — на коне приезжайте, хотите — на велосипеде. Я такие случаи знаю.

Олег, слуцкий маршрутчик:

- Подписи и обращение были адресованы Администрации Президента, а они перенаправили их в Минтранс. То есть тем, кто и издавал этот закон. Бред какой-то! Считаю, что это просто отписка. Хотя что ещё мог ответит Минтранс, если они сами создавали и предлагали этот проект.