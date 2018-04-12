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Стало известно, какая часть лимона самая полезная

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  • 12.04.2018, 10:40
  • 1,297

Многие любители чая с лимоном делают ошибку.

Какая часть лимона самая полезная? Вы удивитесь, но самая полезная часть лимона - кожура! И многие любители чая с лимоном делают ошибку, не съедая кожицу от лимона, пишет otvetin.ru.

Итак, именно в кожуре лимонной содержится тот самый пресловутый витамин С, и именно в коже его содержится в десять раз больше нежели в мякоти и соке. Также в кожуре содержится очень ценное эфирное масло, которое лечит от головной боли, поднимает настроение, лечит воспалительные процессы.

Если у вас болит голова - приложите корочку от лимона к вискам или ко лбу. Боль уйдет спустя пару минут. Если у вас намечается ОРЗ и вы чувствуете недомогание, пейте чай с лимоном и ешьте кожицу цитрусового. Нарежьте мелко кожицу лимона и тонким слоем разложите на плоской тарелке. Эфирные масла, выделяющиеся кожицей, убивают вредоносные бактерии.

Для отбеливания кожи лица тоже используйте шкурку лимона (протирать лицо), а для улучшения обменных процессов пейте воду горячую с лимоном по утрам.


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