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Российские корабли развернулись в море возле порта Тартус в Сирии

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  • 12.04.2018, 10:47
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Архивное фото

В порту осталась только одна подводная лодка.

Корабли военно-морского флота России покинули сирийский порт Тартус, сообщает мониторинговый портал Image Satellite Internacional (перевод – nv.ua).

По данным СМИ, в настоящее время корабли покинули порт и развернулись в море.

Такие действия могут быть подготовкой к возможным ракетным ударам США.

"Осталась только одна подводная лодка класса Kilo", – добавили в ISI.

11 апреля президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по объектам диктатора Асада в Сирии в качестве ответа на химическую атаку в городе Дума. Таким образом он отреагировал на заявления российских чиновников о том, что Москва готова сбивать ракеты, выпущенные в сторону ближневосточной страны.

Позже стало известно, что Россия привела в готовность войска противовоздушной обороны и разведки, а также ударные подразделения Вооруженных сил.


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