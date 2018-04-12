Уроженка Барановичей: Моя годовая зарплата в Норвегии – $56 тысяч 13 12.04.2018, 10:56

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Белоруска рассказала об особенностях жизни в скандинавской стране.

Анастасия Мелос (в девичестве – Бухало) почти семь лет живет в Норвегии. Она рассказала, почему первое время боялась ходить в местные магазины, как наказывают студентов за шпаргалки, сколько зарабатывают норвежские программисты и какие социальные гарантии есть у работников, пишет intex-press.by.

Отучившись в гимназии №5, я поступила на факультет маркетинга в БГЭУ. Окончив его, жила и работала в Минске. В 2011 году вышла замуж за норвежца и переехала в Норвегию. Первое время я испытывала эйфорию и восторг буквально от всего. Но со временем начала видеть не только плюсы, но и минусы.

Меня неприятно удивила скудость норвежской кухни и небольшой выбор продуктов в магазинах. Норвегия оберегает своих производителей, поэтому часто на импорт устанавливаются ввозные пошлины и цены становятся неконкурентоспособными. Сейчас ситуация с ассортиментом лучше, но все равно есть потенциал к улучшению.

А еще меня шокировали норвежские цены. Первое время мне было страшно покупать что-то, потому что я все переводила на белорусские деньги, и цены казались просто космическими. Только со временем пришло осознание, что они соизмеримы с норвежскими доходами.

О языке

В год переезда я начала учить норвежский язык: без знания языка почти невозможно устроиться на работу. Учила год, но даже сейчас, когда норвежский стал как родной, возникают сложности в понимании. Дело в том, что на курсах учат литературному языку, а в Норвегии существуют сотни разных диалектов, которые сами норвежцы не всегда понимают, но очень ими гордятся.

Об образовании

Найти работу по моей белорусской специальности не удалось. Я решила получить норвежское образование по специальности, которая мне была всегда интересна, – информатика. Обычный бакалавриат, который включает изучение 3–4 основных предмета и несколько на выбор, длится три года. Никакой «воды», никакого журнала посещаемости. Зато подход к экзаменам очень строгий. В основном их сдают письменно, каждому студенту присваивают номер, так что преподаватель не знает, чью работу он проверяет.

За шпаргалки или любую другую попытку обмана сразу исключают из университета, и ты потом еще год не можешь поступить ни в одно учебное заведение Норвегии.

О работе

Трудоустроиться сложно даже самим норвежцам. Безработица в стране порядка 3%. Иностранец может получить рабочую визу, если в Норвегии ощущается нехватка специалистов в данной области. Визы выдают на шесть месяцев, но условия получения жесткие. Помимо прочего, нужно предоставить выписку со счета в банке, на котором должно быть минимум 000. Нелегально трудоустраивать здесь никто или почти никто не будет из-за огромных штрафов.

Требования к работникам строгие. Ты должен быть не только классным специалистом, но и по возможности универсальным. Испытательный срок длится полгода.

Норвежцы неторопливы в работе, а слово «стресс» для них ругательное. Рабочий день – 7,5 часа. Оплата почасовая, бесплатно больше положенного времени никто не работает.

Особое внимание уделяется обеспечению безопасности и здоровой среды для работников. Фирмы часто нанимают физиотерапевтов, которые дают рекомендации по обустройству рабочих мест. У норвежцев много «каникул»: летние, осенние, рождественские, зимние и пасхальные. Отпуск длится пять недель, отпускные составляют 10–12% от среднегодового заработка.

О зарплатах

Законодательством установлена минимальная заработная плата в час, она варьируется в зависимости от отрасли. Самая низкая, что я видела, – около $ 17. На частных предприятиях заработки выше, но государственные фирмы надежнее. Зарплата зависит от опыта работы, уровня образования, наличия ответственности за персонал и т.д. Я год работаю программистом в частной фирме, моя годовая зарплата – $ 56000. Для сравнения, люди с опытом от 15 лет и степенью магистра в этой же фирме зарабатывают около $ 90000.

Здесь одинаково или почти одинаково ценятся все профессии, таких огромных разбежек в зарплатах между программистами и «не программистами», как в Беларуси, нет. Выше среднего зарабатывают врачи, адвокаты, юристы, риелторы, биржевые маклеры, работники химической промышленности и нефтяники.

О социальных гарантиях

Уволить человека сложно, иногда даже невозможно: в стране очень сильные профсоюзы, которые в случае чего обеспечат адвокатами и всяческой поддержкой. Если все-таки человека увольняют, ему выплачивают пособие – 60% от прежнего заработка в течение года. Выплатой занимается специальная организация, которая все это время будет способствовать трудоустройству.

Если человек заболел, он может до трех дней сидеть дома «без справки» (эти дни оплачиваются), если болеет дольше – нужен больничный. Его выдают сразу на определенное количество дней, ходить и «продлевать», как в Беларуси, не нужно.

На одного ребенка дается по десять дней в год оплачиваемого больничного мужу и жене. Если ребенок хронически болеет, дополнительно каждый из родителей получает по 15 дней.

О налогах и дороговизне жизни

В Норвегии очень высокий подоходный налог: я плачу 32% от зарплаты. Доходы, превышающие $ 500 тысяч в год, облагаются налогом в 50%. НДС тоже выше, чем в Беларуси, – около 25%, отсюда и немаленькие цены. Но высокие налоги, скорее, необходимость. Ведь они позволяют поддерживать социальное обеспечение в стране на достойном уровне.

Жизнь в Норвегии, безусловно, дорогая. Особенно в крупных городах. К примеру, снять квартиру-студию в 28 «квадратов» в старом доме в столице Осло стоит порядка $ 1100 в месяц, купить такую квартиру можно тысяч за 350. Но вместе с тем жилье для молодой семьи довольно доступно, главное – собрать порядка 15% от его стоимости. На остальную сумму можно взять кредит примерно под 2% на 25 лет.

На еду у нас уходит примерно 11% семейного дохода. На оплату электроэнергии и прочих коммунальных расходов, включая интернет, около 10%. Детский сад для двоих детей стоит около $ 550 в месяц. Автомобильное топливо стоит порядка $ 2 за литр, при том, что страна добывает много нефти.

О гендерном равенстве

В Норвегии мужчины и женщины действительно равны. На пенсию все выходят одинаково – в 67 лет. Декретный отпуск, который длится год, делится между двумя родителями, и в течение этого года мама и папа получают свою полную зарплату. Если, к примеру, на специфически мужскую профессию претендуют мужчина и женщина с одинаковыми образованием, опытом работы и т. д., предпочтение отдадут женщине. В Норвегии часто можно увидеть девушку за рулем экскаватора или мужчину-воспитателя в детском саду.

Об уважении к личной жизни

У норвежцев принято иметь собственный дом, а жизнь в квартире подходит одиноким людям и престарелым. Жилые дома часто находятся на огромном расстоянии от цивилизации. О таких местах здесь даже есть телепередача «Никто бы не подумал, что там можно жить». Если в Беларуси города и деревни расположены компактно, здесь жилые дома можно встретить где угодно. Мы, например, живем в лесу, до ближайшего крупного города 20 минут на машине, до поселка с магазинами, парикмахерской, почтой – 10 минут.

Города в Норвеги небольшие. В ближайшем к нам городе Шиен живет около 40 тысяч человек, и он считается достаточно крупным городом с торговыми центрами, кафе, ресторанами и пробками в час-пик. Норвежцы гостеприимные, но в них с детства воспитывается уважение к личной жизни и личному пространству окружающих. Даже в транспорте никто не сядет рядом с другим человеком, если есть возможность сесть отдельно. Я думаю, именно поэтому они живут так обособленно.