Белорус, который помог человечеству начать покорение космоса 4 12.04.2018, 10:57

1,237

Борис Кит

12 апреля в День космонавтики следует помнить своих героев.

Ученый, общественный деятель и белорусский патриот Борис Кит родился в 1910 году еще в Российской империи в семье белоруса. Он занимался разработкой ракетного топлива и причастен к освоению человечеством космоса, передает «Белсат».

Несколько фактов про Бориса Кита:

– Родился в Российской империи

– Когда жил в Петербурге, стал свидетелем Февральской и Октябрьской революций

– В 1939 году был директором Виленской белорусской гимназии

– Принимал участие в проекте путешествия человека на Марс «Apollo»

– Выпустил первый в мире учебник о ракетном топливе

– Выступал с лекциями в Японии, Индии, Мексике, Испании, Канаде, Англии, Швеции, Финляндии, Норвегии, Германии и др.

– Доктор философии в области математики и истории науки, академик Международной академии астронавтики

– Его имя заложили в капсулу времени лучших ученых мировой космонавтики, вмурованную в стену Капитолия в Вашингтоне

– Владел семью языками

– Василь Быков считал Бориса Кита белорусом номер один во всем мире

– Прожил 107 лет