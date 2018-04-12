Белорус, который помог человечеству начать покорение космоса

Белорус, который помог человечеству начать покорение космоса4
- 12.04.2018, 10:57
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12 апреля в День космонавтики следует помнить своих героев.
Ученый, общественный деятель и белорусский патриот Борис Кит родился в 1910 году еще в Российской империи в семье белоруса. Он занимался разработкой ракетного топлива и причастен к освоению человечеством космоса, передает «Белсат».
Несколько фактов про Бориса Кита:
– Родился в Российской империи
– Когда жил в Петербурге, стал свидетелем Февральской и Октябрьской революций
– В 1939 году был директором Виленской белорусской гимназии
– Принимал участие в проекте путешествия человека на Марс «Apollo»
– Выпустил первый в мире учебник о ракетном топливе
– Выступал с лекциями в Японии, Индии, Мексике, Испании, Канаде, Англии, Швеции, Финляндии, Норвегии, Германии и др.
– Доктор философии в области математики и истории науки, академик Международной академии астронавтики
– Его имя заложили в капсулу времени лучших ученых мировой космонавтики, вмурованную в стену Капитолия в Вашингтоне
– Владел семью языками
– Василь Быков считал Бориса Кита белорусом номер один во всем мире
– Прожил 107 лет