Юлия Скрипаль отказалась от встречи с сестрой и российскими дипломатами 4 12.04.2018, 11:06

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Юлия Скрипаль

Девушка заявила о том, что «начинает новую жизнь».

Британская полиция распространила заявление от лица дочери отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии. В нем говорится, что девушка "начинает новую жизнь" и пока не хочет видеть ни сотрудников российского посольства, ни свою двоюродную сестру Викторию.

"Я оказалась в совершенно другой жизни - по сравнению с той обычной жизнью, которую я оставила чуть больше месяца назад, и я пытаюсь свыкнуться со своими перспективами, оправляясь в то же время от перенесенного нападения", - пишет Юлия.

Она рассказывает, что саму ее выписали из больницы 9 апреля, но Сергей по-прежнему находится в больнице. "Сама я тоже страдаю от последствий применения против нас нервно-паралитического токсина", - добавляет Юлия.

"В моем распоряжении есть специально обученные сотрудники, которые помогают за мной ухаживать и информируют о ходе следственного процесса. Я нахожусь в контакте с друзьями и с семьей, и мне рассказали о предложении сотрудников посольства России оказать мне любую помощь. Пока я не желаю прибегать к их услугам, но если передумаю, то знаю, как с ними связаться", - говорится в заявлении.

"Самое важное - я в безопасности, и со временем мне становится лучше, но пока у меня недостаточно сил, чтобы дать полноценное интервью журналистам, хотя я надеюсь, что однажды смогу это сделать. Но пока этого не произошло, я хочу подчеркнуть, что никто не говорит за меня и за моего отца, кроме нас самих", - продолжает Юлия.

"Я благодарю мою двоюродную сестру Викторию за ее заботу о нас, но прошу ее не приезжать ко мне и не пытаться пока со мной связаться. Мнения, которые она высказывает, и ее заявления принадлежат ей самой, а не мне и не моему отцу", - говорится в заявлении.