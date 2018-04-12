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ЖКХ по-белорусски: в многоквартирном доме пол ходит ходуном

  • 12.04.2018, 11:16
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В райисполкоме заявили, что впервые слышат об этом.

На улице Советской, 22 в Зельве находится двухэтажный многоквартирный дом, жители которого безуспешно обращаются к местной власти за помощью

Жители одного из подъездов этого дома не первый год добиваются от местной власти ремонта пола в своем подъезде. «Газета Слонимская» уже не единожды писала о данной ситуации.

Житель дома Михаил рассказал, что к ним с проверкой приходили сотрудницы Зельвенского райисполкома, смотрели и обещали решить проблему. Но все осталось лишь на словах.

— Под ногами у входа в подъезд пол в прямом смысле слова шатается — внизу яма, — говорит житель дома.

На всем первом этаже видно, что пол там нуждается в ремонте.

С этим вопросом корреспондент издания обратился в Зельвенский исполнительный комитет к сотруднице, курирующей вопросы ЖКХ. В телефонном разговоре сотрудница райисполкома сказала, что впервые слышит об этом, и обещала вскоре прояснить, в чем там суть проблемы.


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