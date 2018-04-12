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Две новости за сутки, подтверждающие наше «Зазеркалье»

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  • Лера Василькова
  • 12.04.2018, 11:25
  • 3,407

О коррупции во власти, которую нельзя назвать коррумпированной.

1 апреля, день, семинар «Региональные кадры как стратегический резерв вертикали главы государства»

Глава aдминистрации Лукашенко Наталья Кочанова заявляет: белорусскую власть нельзя назвать коррумпированной.

12 апреля, ночь, постановление правительства № 263

Совмин уволил начальников ключевых департаментов в Минтрансе, Минэкономики и Минфине, отмечает tut.by В том числе из-за взяток.

Владимир Костин лишился должности директора департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций за несовместимый с нахождением на госслужбе поступок.

20 марта оперативники КГБ задержали его с поличным при получении взятки в 3500 долларов. Главе департамента авиации Минтранса предъявили обвинение и в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 430 (Получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо в крупном размере).

Костин — пилот 1 класса, общий налет — более 10 тысяч часов. Ранее СМИ сообщали, что большая часть летной карьеры Костина пришлась на перелеты вип-пассажиров. Он также был пилотом борта № 1. После 2005 года был первым заместителем председателя Госкомитета по авиации, потом, по 2013 год, — заместителем директора департамента по авиации Минтранса.

Лера Василькова, «Салiдарнасць»


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