Премьер-министр Литвы: Наша страна дважды завоевывала свою независимость 12.04.2018, 11:29

Саулюс Сквернялис посетил прифронтовую Авдеевку на востоке Украины.

В Авдеевку Донецкой области 11 апреля прибыл премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский.

Члены делегации встречались с волонтерами, военными, местными жителями и школьниками, увидели разрушенную инфраструктуру города.

"Литва дважды завоевывала свою независимость – более 100 лет и 28 лет назад. И мы тогда также оказались один на один с врагом, как и Украина сегодня. Поэтому мы понимаем, что мало выражать свою озабоченность, нужна и реальная помощь. Это понимает и наше правительство, и наше общество", – заявил Сквернялис.

По словам Жебривского, делегация передала телевизионное оборудование для усиления сигнала украинских медиа на не подконтрольной властям территории.

"Как вклад в борьбу с агрессором на информационном фронте премьер-министр передал Донецкой области телевизионное оборудование – фидеры от Литовской Республики, которые позволят усилить сигнал украинских медиа на оккупированную территорию", – написал глава Донецкой ОГА.

Жебривский подчеркнул, что во время визита литовской делегации звучали взрывы.

Город в центральной части Донецкой области находится на границе с оккупированным Донецком и подконтролен правительству Украины. Авдеевка постоянно подвергается обстрелам со стороны пророссийских боевиков. Город неоднократно оставался без электро-, водо- и газоснабжения.