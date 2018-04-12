Курс биткоина готовится к новому рывку 12.04.2018, 11:36

Зима на криптовалютных рынках закончилась.

Курс биткоина провел вчерашний день без движения. Складывается впечатление, что многие спекулянты внезапно увидев возможность заработка на падении рубля, вышли из криптовалюты в пользу других активов. Цена Bitcoin пребывает второй день без идей, вблизи последнего рубежа $6 700, которому удается сдерживать продавцов, пишет stock-maks.com.

Напомним, вчерашний небольшой рост монеты в пределах 1.5% позволил оживить покупателей, в результате чего ее стоимость достигла $6 831.

На вечер 11 апреля, основные торговые площадки показывают такие значения курса BTC/USD:

Bitstamp – $6 934 (+0.9%)

Bitfinex – $6 908 (+1.3%)

Coinbase – $6 928 (+0.8%)

Капитализация рынка биткоина на текущий момент составляет $117 264 млрд.

Курс биткоина готовится к новому рывку

Зима на криптовалютных рынках закончилась, о чем сообщил исполнительный директор Crypto Asset Management Тимоти Эннекинг.

Он отмечает, что проблемы регулирования рынка, проблемы с криптовалютными биржами, стартапы продающие биткоин и криптовалюты для выплаты заработных плат, все это стало причиной наблюдаемого сегодня падения.

«После стремительного роста курса биткоина в 2017 году пришло время консолидации, что привело к оттоку значительной части капитала из криптовалюты. Так же инвесторы опасаются действий со стороны регуляторов»

Эксперт отмечает, что доля главной монеты на криптовалютном рынке снизилась с 45.7% в декабре, когда курс биткоина имел пиковое значение до 44.3% в эти дни. Это падение, в котором основным дешевеющим инструментом был самый популярный актив, совпало с уменьшением корреляции между ним и другими токенами.

«Крах цены биткоина был вызван многими факторами, однако это не помешало криптовалюте вырасти на 600%, за последние 15 месяцев»

Учитывая это, Эннекинг делает вывод о том, что период негатива для Bitcoin уже прошел и в ближайшие месяцы криптовалюту ждет восстановление. Правда он не уточнил, какой курс биткоина следует ожидать в ближайшей перспективе.

Курс биткоина сегодня

Сегодняшний день не принес криптовалюте Bitcoin особых достижений, которых вот уже второй день ждут многие активные покупатели.

Падение курса, которое мы наблюдали в последние дни, приостановилось, однако уверенного разворота цифровой актив не показал. Это, по мнению экспертов, говорит о неуверенности инвесторов относительно дальнейших перспектив главного актива криптовалютного рынка.

В текущей ситуации мы продолжаем рассматривать негативный сценарий как основной, в результате, которого курс биткоина продолжит снижение в сторону $6 000.

Незначительный позитив, наблюдаемый сегодня, не является по нашему мнению зарождением нового движения вверх.

Крипторынок пока не определился с дальнейшей динамикой, поэтому многие игроки будут оставаться вне рынка, наблюдая за развитием событий. Так же учитывайте, что до 17 апреля налогоплательщики из США будут продолжать «сбрасывать» биткоин и покупать доллары для оплаты налогов.

Поэтому, в эти дни рассчитывать на внезапный разворот рынка вверх не следует.

Вместе с Bitcoin незначительный позитив показывают и другие криптовалюты. Так Ripple подорожал на 1.8% и достиг уровня 0.50$, Ethereum укрепился на 1.46% и находится вблизи отметки 421.86$, а Litecoin показывает небольшой минус, и подешевел до 114.4$.