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В Житковичском районе через Припять пустили паром

  • 12.04.2018, 11:38
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ/kp.by

Паромная переправа будет работать параллельно с действующим понтонным мостом.

Движение парома через Припять в Житковичском районе открыто в тестовом режиме, сообщил корреспонденту БелТА заместитель генерального директора по производству РУП "Гомельавтодор" Денис Ясько.

"Накануне паром успешно прошел испытания, завершены необходимые согласования. В тестовом режиме паром начал работу сегодня утром", - отметил Денис Ясько.

Паромная переправа будет работать параллельно с действующим понтонным мостом. После прохождения тестового режима будет составлен график движения парома. "Необходимо учесть многие факторы, в том числе то, сколько времени потребуется для загрузки и разгрузки транспорта", - подчеркнул собеседник. За один рейс паром длиной 70 м и грузоподъемностью 1 тыс. т способен переправить 39 пассажиров, а также 4-5 грузовых автомобилей или 20-25 легковых


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