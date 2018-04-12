В Житковичском районе через Припять пустили паром 12.04.2018, 11:38

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ/kp.by

Паромная переправа будет работать параллельно с действующим понтонным мостом.

Движение парома через Припять в Житковичском районе открыто в тестовом режиме, сообщил корреспонденту БелТА заместитель генерального директора по производству РУП "Гомельавтодор" Денис Ясько.

"Накануне паром успешно прошел испытания, завершены необходимые согласования. В тестовом режиме паром начал работу сегодня утром", - отметил Денис Ясько.

Паромная переправа будет работать параллельно с действующим понтонным мостом. После прохождения тестового режима будет составлен график движения парома. "Необходимо учесть многие факторы, в том числе то, сколько времени потребуется для загрузки и разгрузки транспорта", - подчеркнул собеседник. За один рейс паром длиной 70 м и грузоподъемностью 1 тыс. т способен переправить 39 пассажиров, а также 4-5 грузовых автомобилей или 20-25 легковых