Почему на белорусских дорогах разметка держится полгода, а на европейских - годами? 4 12.04.2018, 11:51

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Фото Сергея Гудилина

В нашей стране сейчас используются два вида материалов для нанесения дорожной разметки.

В Беларуси есть дороги, на которых толстый слой разметки сохраняется годами. В Европе такие дороги почти везде, пишет nn.by. Почему же наши коммунальные службы не перенимают такой опыт? Зачем использовать обычную краску, чтобы потом восстанавливать ее каждый год?

В Беларуси сейчас используются два вида материалов для нанесения дорожной разметки: эмаль (краска) и термопластик.

К обоим материалам добавляют специальные стеклянные шарики, которые обеспечивают отражение света и, соответственно, лучшую видимость. Стеклошарики добавляют в состав термопластика, что обеспечивает не только отражение света, но и дополнительную прочность материала.

Если же для разметки используется эмаль, стеклошарики наносятся вторым слоем на ее поверхность, откуда быстро начинают исчезать под воздействием колес автомобилей, и разметка тускнеет, а потом и сама краска стирается.

Уже через полгода использования этого материала эмаль начинает портиться. Термопластик же служит три года, после чего на него регулярно наносят эмаль, так как цвет становится «грязным».

Зачем тогда вообще использовать обычную эмаль?

В брестском представительстве группы компаний «СТиМ», где производят различные виды красок для дорог, рассказали, что разница в цене на оба материала, используемые в Беларуси, велика. Во-первых, термопластик требует большего количества стеклошариков, которые оплачиваются отдельно. А во-вторых, этот материал, в отличие от эмали, наносится толстым слоем, что сильно влияет на его общий расход. По калькулятору, размещенному на сайте «СТиМ», для нанесения разметки на дорогу длиной 10 км с четырьмя полосами нужно потратить или 3 тонны краски, или 27 тонн термопластика.

Но, как рассказал и.о. главного инженера КУП «СМЭП Мингорисполкома» (именно эта организация занимается нанесением разметки на минские дороги), цена — не тот критерий, по которому выбирается материал для «крашения» дороги.

«Термопластик мы используем для новых или капитально отремонтированных дорог, так как старые не обеспечивают необходимого сцепления с материалом. Везде, где есть возможность нанести термопластик, мы наносим именно его», — сказал Сергей Петлин.

Мировые тренды в дорожной разметке

Материал же будущего для разметки дорог — полимерные ленты. Именно их свойство из-за отражения света фар светиться ночью, при любой погоде, впечатляет наших водителей на европейских магистралях.

Благодаря армированию, полимерные ленты также очень прочные (срок службы — от 2 до 5 лет в зависимости от интенсивности движения), но и стоимость их значительно выше. В Беларуси дорог с такой разметкой пока не существует.