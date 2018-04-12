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Завтра в Беларуси ожидается до 22 градусов тепла

  • 12.04.2018, 11:59

К концу недели установится солнечная погода без осадков.

До 22 градусов тепла ожидается в Беларуси 13 апреля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет восточный 4-9 м/с, днем порывы достигнут 14 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5 градусов, днем будет 13-18 градусов тепла. По юго-западу страны ночью ожидается плюс 6-9 градусов, днем воздух прогреется до 19-22 градусов.


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