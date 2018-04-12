закрыть
12 апреля 2018, четверг, 13:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В уличном театре «Вiр» произошел обыск

  • 12.04.2018, 12:18
Фото: ТАСС

Театр подвергся гонениям после участия в Дне Воли.

11-го апреля Елена Липень, директор Центра дополнительного образования «Контакт», на базе которого работает уличный театр «Вiр», лично совершила обыск в помещении для театрального реквизита - якобы искала топливо, используемое для файер-шоу, сообщает «Радыё Свабода».

После участия в праздновании Дня Воли около Оперного театра уличного театра «Вiр», когда артисты на ходулях в ярких костюмах раздавали программки и развлекали детишек с родителями, у руководителя коллектива Анны Нестеровой начались проблемы. Ее контракт под угрозой.

Анна Нестерова рассказала, что в течение трех недель на все занятия театра «Вiр», работающего на базе минской 35-й школы, приходят представители администрации центра, педантично проверяют все документы, считают количество людей (хотя ранее проверки происходили раз в год). Даже в Пасху 8 апреля, за 15 минут до окончания занятий, в 21.30 пришли директор центра и ее заместитель.

А 11-го апреля Елена Липень, которая пришла с двумя своими заместителями - Светланой Кравчук и Ириной Бородой - лично устроила обыск в помещении для инвентаря, которое для этого отвела школа № 35.

Перед самым началом занятий, в 19 часов, Липень потребовала показать все вещи, которые были в кладовке, рассказала руководитель театра Анна Нестерова:

«В маленьком помещении хранитсяреквизит - ходули, жонглерские принадлежности, а также спортивная форма артистов.

Директор Центра «Контакт» Елена Липень лично доставала вещи, открывала каждый пакет. Она даже позвала «понятых» - обеих заместителей, представителей администрации и вахтера школы (правда, директор школы сразу ушла).

Липень объяснила, что ищет газ, которую мы используем на файер-шоу. Но топливо мы в школе не храним. На уличные занятиях газ мы приносим с собой. Ничего крамольного не нашла. Пробовала еще попасть в костюмерную, но не было ключей».

Директор Центра дополнительного образования «Контакт» Елена Липень ситуацию не комментирует. 27 марта на Анну Нестерова было наложено дисциплинарное взыскание - якобы за незаполненный журнал.


популярное за неделю

Мнение

Мы имеем право менять эту власть
Мы имеем право менять эту власть Андрей Санников
Имперский проект умер
Имперский проект умер Александр Ципко
Большой брат уже топчется в прихожей
Большой брат уже топчется в прихожей Ирина Халип
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет Наталья Радина