В уличном театре «Вiр» произошел обыск 12.04.2018, 12:18

Фото: ТАСС

Театр подвергся гонениям после участия в Дне Воли.

11-го апреля Елена Липень, директор Центра дополнительного образования «Контакт», на базе которого работает уличный театр «Вiр», лично совершила обыск в помещении для театрального реквизита - якобы искала топливо, используемое для файер-шоу, сообщает «Радыё Свабода».

После участия в праздновании Дня Воли около Оперного театра уличного театра «Вiр», когда артисты на ходулях в ярких костюмах раздавали программки и развлекали детишек с родителями, у руководителя коллектива Анны Нестеровой начались проблемы. Ее контракт под угрозой.

Анна Нестерова рассказала, что в течение трех недель на все занятия театра «Вiр», работающего на базе минской 35-й школы, приходят представители администрации центра, педантично проверяют все документы, считают количество людей (хотя ранее проверки происходили раз в год). Даже в Пасху 8 апреля, за 15 минут до окончания занятий, в 21.30 пришли директор центра и ее заместитель.

А 11-го апреля Елена Липень, которая пришла с двумя своими заместителями - Светланой Кравчук и Ириной Бородой - лично устроила обыск в помещении для инвентаря, которое для этого отвела школа № 35.

Перед самым началом занятий, в 19 часов, Липень потребовала показать все вещи, которые были в кладовке, рассказала руководитель театра Анна Нестерова:

«В маленьком помещении хранитсяреквизит - ходули, жонглерские принадлежности, а также спортивная форма артистов.

Директор Центра «Контакт» Елена Липень лично доставала вещи, открывала каждый пакет. Она даже позвала «понятых» - обеих заместителей, представителей администрации и вахтера школы (правда, директор школы сразу ушла).

Липень объяснила, что ищет газ, которую мы используем на файер-шоу. Но топливо мы в школе не храним. На уличные занятиях газ мы приносим с собой. Ничего крамольного не нашла. Пробовала еще попасть в костюмерную, но не было ключей».

Директор Центра дополнительного образования «Контакт» Елена Липень ситуацию не комментирует. 27 марта на Анну Нестерова было наложено дисциплинарное взыскание - якобы за незаполненный журнал.