Биограф Бориса Кита: Он всегда входил в элиту европейских, американских ученых 2 12.04.2018, 12:27

В Минске прошел вечер памяти великого белоруса.

Вечер памяти знаменитого белоруса, просветителя, ученого Бориса Кита прошел в минском офисе «Таварыства беларускай мовы», передает «Радыё Рацыя».

Как рассказала биограф всемирно известного ученого Лидия Савик:

- Для меня было открытием впервые столкнулась с таким замечательным человеком, который помог Америке полететь на Луну, рассчитывал траекторию полета. Он и был одним из изобретателей топлива, на котором космические корабли сегодня летают в космос. Он всегда входил в элиту европейских, американских ученых.

Борис Кит был активным деятелем белорусского движения в межвоенной Польше и под немецкой оккупацией. На день своей смерти он являлся самым старым белорусом в мире, немного не дожив до 108-ми лет.