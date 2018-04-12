ЦИК: Алиев набрал 86% голосов на «выборах» президента Азербайджана 9 12.04.2018, 12:34

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Фото: Reuters

Демократическая оппозиция «выборы» бойкотировала.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана, после подсчета 94% голосов избирателей, принявших участие в выборах президента страны, объявила, что за Ильхама Алиева отдали голоса 86% избирателей. Таким образом Алиев, который пришел к власти в Азербайджане в 2003 году после смерти своего отца, Гейдара Алиева, остается президентом на четвертый срок, на этот раз — на 7, а не на 5 лет, сообщает currenttime.tv.

Итоговая явка на выборах, по данным ЦИК, составила 74,5%.

"Я благодарен моему народу за голосование за наши достижения и успех, — заявил Алиев в эфире государственного телевидения вскоре после того, как ЦИК огласил предварительные результаты.

Изначально голосование должно было пройти в октябре 2018 года, однако Алиев перенес его на несколько месяцев вперед.

По данным совместных экзит-поллов Центра независимого консультирования и помощи гражданскому обществу с французским Opinion Way:

за Ильхама Алиева проголосовали 86,53% избирателей,

Гудрат Гасангулиев набрал 3,1%,

Сардар Мамедов – 2,81%,

Захид Орудж – 2,92%,

Хафиз Гаджиев – 1,73%,

Араз Ализаде – 1,21%,

Фарадж Гулиев – 1,03%,

Рази Нуруллаев – 0,67%.

Другие опросы также показали результаты, близкие к результатам ЦИК. Согласно совместному опросу Лиги защиты прав трудящихся и Artur J.Finkelstein and Associates (США), Ильхам Алиев набрал 85,57% голосов. По данным экзит-поллов Мониторингового центра Rəy ("Мнение"), за Алиева проголосовали 84,49% человек.

Кто участвовал в выборах

Азербайджанская оппозиция выборы бойкотировала, поэтому за пост главы республики боролись восемь кандидатов.

Действующий президент – кандидат от правящей партии "Новый Азербайджан".

Помимо него в выборах участвовали:

Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана",

Араз Ализаде от Социал-демократической партии Азербайджана,

Фарадж Гулиев от партии "Национальное движение возрождения",

Рази Нуруллаев от "Инициативной группы фронтистов",

Хафиз Гаджиев от партии "Современный Мусават",

самовыдвиженец Захид Орудж,

Сардар Мамедов от Демократической партии Азербайджана.

Большинство кандидатов в своих программах в целом поддержали текущий политический курс, что было хорошо видно на телевизионных дебатах. Кандидаты получили три часа бесплатного эфирного времени на общественном телевидении и радио, но значительную часть своих выступлений посвятили именно успехам Ильхама Алиева.

Но несколько личных обещаний все-таки прозвучало:

Нуруллаев пообещал, что если станет президентом, выделит десять тысяч манатов (около $6000) каждой семье на развитие бизнеса и объявит кредитную амнистию для должников банков.

Захид Орудж обещал приравнять статус педагогов к статусу госслужащего.

Как проходили выборы

День выборов 11 апреля в Азербайджане был нерабочим. Избирательные участки по всей стране открылись в 08.00 (07.00 Минск) и закрылись в 19.00 (18.00 Минск). Всего на территории Азербайджана был открыт 5641 избирательный участок, еще 41 участок за пределами страны в 32 странах: в России, Австрии, Беларуси, Бельгии, ОАЭ, Великобритании, Германии, Чехии, Китае, Франции, Грузии, Иордании, Иране, Испании, Италии, Швейцарии, Швеции, Казахстане, Катаре, Кыргызстане, Латвии, Литве, Венгрии, Молдове, Нидерландах, Узбекистане, Польше, Саудовской Аравии, США, Турции, Украине и Греции.

20% избирательных участков были оборудованы веб-камерами.

По данным ЦИК Азербайджана, в стране более 5 млн избирателей, было напечатано более 5,3 млн избирательных бюллетеней.

В 2016 году в Азербайджане прошел референдум о внесении изменений в конституцию страны, и срок пребывания президента у власти был увеличен с пяти до семи лет. Поэтому Алиев будет оставаться во главе страны минимум до 2025 года.

Золото и медь

Основные претензии международных наблюдателей к выборам в Азербайджане связаны с тем, что власть в стране практически узурпирована представителями семьи Алиевых, и они же контролируют значительную долю компаний и национальных богатств страны. В так называемом "панамском архиве" журналисты обнаружили, что семья президента Азербайджана контролирует самые богатые в стране месторождения золота, меди и серебра через сеть подставных компаний.

Известная азербайджанская журналистка Хадиджа Исмайлова, которая сотрудничала с азербайджанской редакцией Радио Свобода (офис СМИ в Баку был закрыт по приказу властей Азербайджана), раскрыла, что правительство Азербайджана еще в 2012 году предоставило право на прибыльное золотоносное месторождение семье президента. В 2014 году Хадиджа Исмайлова писала, что через офшорные компании две дочери Алиева контролируют один из главных телеком-операторов страны – Azercell.

После публикации этих расследований в 2015 году суд в Баку признал журналистку виновной в растрате и налоговых преступлениях и приговорил ее к 7,5 года тюремного заключения. "Я арестована по заказу президента Ильхама Алиева из-за моей журналистской деятельности. Настоящая причина моего ареста – предотвращение моих расследований о бизнесе Алиева и его семьи", – заявила журналистка на процессе.

По данным OCCRP, офшоры, связанные с Алиевыми и контролирующие бизнес семьи, долгое время не платили налоги в бюджет Азербайджана: бюджету был нанесен ущерб порядка $600 млн.

Наконец, что касается расходов президента на избирательную кампанию, то, согласно декларации его избирательного штаба, Алиев получил "добровольные" вклады на свою кампанию в размере 50 тыс. манат (около 25 тыс. евро), и столько же – от партии "Новый Азербайджан", которую он представляет. При этом у штаба, согласно декларации, не было никаких расходов на кампанию.

Пожертвования, которые получили на свои кампании другие кандидаты, согласно их декларациям, составляли от 100 до 500 евро.

Родственники президента

Ильхам Алиев пришел к власти после своего отца Гейдара Алиева, который правил страной с 1993 года. Политологи уверены, что такую же операцию по передаче власти Ильхам Алиев готовит и для своего сына, Гейдара Алиева-мл.

"Начиная с 1996 года, в Азербайджане реализуется операция "Престолонаследие" и вводится самовластие, – уверен политолог Рамиз Юнус. – Я думаю, что вы не удивитесь, если в Азербайджане в ближайшее время состоятся парламентские выборы, и 20-летний сын Ильхама Алиева Гейдар Алиев-мл. также начнет свое движение во власть".

В 2017 году Алиев также назначил свою жену, депутата Меджлиса Мехрибан Алиеву, первым вице-президентом Азербайджана.

Пресса и оппозиция

Международная неправительственная организация "Репортеры без границ", которая ежегодно выпускает "Индекс свободы прессы" и оценивает положение со свободой слова и свободой СМИ в различных странах мира, относит Азербайджан к "черной зоне". В этих странах свободы слова в западном понимании практически не существует: государство контролирует телевидение и печатную прессу, а доступ в интернет ограничен. Азербайджан, по оценке организации, находится по уровню свободы слова примерно на уровне Туркменистана и Узбекистана на момент, когда в нем еще правил Ислам Каримов.

В случае Азербайджана авторы отчета отмечают, что президент Ильхам Алиев с 2014 года ведет "беспощадную" войну против своих оппонентов. "Независимых журналистов и блогеров оскорбляют, избивают, шантажируют или пытаются подкупить, а если это не приносит результата – сажают в тюрьмы. Независимые медиа, такие как "Зеркало", агентство "Туран" или азербайджанская служба Радио Свобода, власти душили экономическими методами или просто закрывали, а журналистов, таких как Эмин Милли или Ганимат Захид вынуждают уезжать из страны", – отмечали "Репортеры без границ".

Из стран бывшего СССР больше журналистов в настоящий момент арестовано именно в Азербайджане – 10 человек (без учета Хадиджи Исмайловой, которая уже освобождена). Это похищенный в Тбилиси и тайно вывезенный в Баку Афган Мухтарлы, Афган Садыгов, Араз Гулиев, Азиз Оруджев, Элькин Исмаил, Фикрет Фарамазоглы, блогер Мехман Гусейнов (он отбывает два года тюрьмы за оскорбление полиции), Ниджат Алиев, Сеймур Хази и Зия Асадли.