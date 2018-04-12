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Филиппинский рыбак поймал кальмара выше себя ростом

  • 12.04.2018, 12:40
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Моллюск с трудом поместился в рыбацкую лодку.

Около 2,5 метров оказалась длина пойманного близ филиппинского острова Сибуту кальмара, который с трудом поместился в рыбацкую лодку, сообщает animalworld.com.ua.

Жители деревни Хаджи-Таха, прежде чем приступить к разделке моллюска, сняли его на видео.

Вес улова не уточняется, но один из очевидцев заявил, что рыбаку пришлось немало потрудиться, чтобы сначала поднять, а потом вытащить из лодки гиганта. Сам счастливец признался, что это третий на его памяти крупный кальмар, причем предыдущие два "все же были меньше".

Моллюска выловили в минувшую пятницу, 6 апреля, в прибрежной зоне Барангай провинции Тави-Тави — самой южной на Филиппинах, граничащей с Малайзией и индонезийским Калимантаном.

"Это молодой кальмар, его мясо очень вкусное", — резюмировал один из помогавших доставить улов на берег местных жителей.


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