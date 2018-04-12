Беларусь перебросит на границу с Литвой зенитный ракетный полк 3 12.04.2018, 12:48

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1146-й полк будет передислоцирован под Островец к маю.

Гвардейский 1146-й зенитный ракетный полк будет передислоцирован под Островец (Гродненская область) к маю.

Об этом сегодня на встрече с парламентариями в 120-й гвардейской отдельной механизированной бригаде сообщил министр обороны Беларуси Андрей Равков, передает БелТА.

"Полк находится пока в Барановичах, к 1 мая будет передислоцирован под Островец, где завершается оборудование его пункта постоянной дислокации", - сказал министр.

Как сообщалось, гвардейский 1146-й зенитный ракетный полк был сформирован в Беларуси в конце прошлого года. Он первым в стране был вооружен зенитным ракетным комплексом ПВО "Тор-М2", способным бороться с баллистическими воздушными целями и крылатыми ракетами на различных высотах.