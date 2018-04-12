«Нужно защищаться»

В автопарке Гомеля объяснили, почему у школьницы в автобусе забрали справку.

В сообществе «Это Гомель, детка!» появилось видео конфликта кондуктора и пассажиров. По словам Андрея Лехновича, одного из очевидцев ссоры, контролер заподозрила, что справка девочки, которая дает ей право на бесплатный проезд, «ненадлежащая», пишет tut.by . После чего, продолжает свидетель, женщина отобрала у ребенка документ и довела подростка до слез — притом что школьница даже оплатила проезд. В автопарке пояснили: справка оказалась недействительной, а ревизор должен изъять такой документ.

Конфликт произошел в 34-м автобусе гомельского автобусного парка № 1. По информации сотрудников парка, на вопрос кондуктора о том, оплачен ли проезд, пассажирка протянула справку школьницы. Там было указано, что она действительна до 30.06.2017 года. Других документов, которые бы предоставляли девушке право на бесплатный проезд, не оказалось. В итоге пассажирка купила талон.

— Молодежь, которая ехала с девушкой, стала преследовать ревизора, дергать за сумку и рукава, — описывают ситуацию в автопарке. — Пассажиры кричали, чтобы контролер отдала справку. Кондуктор пояснила, что сделать этого не может, ведь завтра с этим же документом девушка поедет в другом автобусе.

— А зачем кондуктор оторвала фотографию со справки?

— Пассажиры требовали, чтобы кондуктор вернула снимок. Боялись, что автобусный парк разместит его в интернете.

При этом, подчеркивают в автопарке, ревизор имела право изъять недействительный документ.

— Почему кондуктор стала кричать?

— А вы не заметили, как кричат пассажиры? Пассажиры разве не повышают голос? Когда против тебя весь автобус, нужно как-то защищаться.

В автопарке отметили, что не знают, была ли пассажирка школьницей. В справке написано, что она «ученица 6 класса», но «выглядела старше девочки на фото и ростом была выше кондуктора».

— Ну а как определить, школьница она или нет? — задается вопросом представитель автопарка. — Девушка была одета по-другому, в жизни волосы распущены, на фото — косички. А кондуктор ведь не эксперт.

Изъятая справка была выдана в СШ № 67 Гомеля. Автопарк уже связался с учебным заведением. Там сообщили, что ученице, чье имя и фамилия указаны в справке, в этом учебном году выдавали свежую справку.

— Отсюда и вопрос: «Та же ли это девушка, которая ехала в автобусе?» Если да, то почему ребенок ездит с недействительной справкой? Почему за этим не следят родители? — говорят там.