Олег Приймачук: Ядерным разоружением Украины занималась сама Украина 2 12.04.2018, 12:59

Олег Приймачук

Денег на это было потрачено гораздо больше, чем выделили США.

На программу ядерного разоружения Украины США выделили около $750 млн, но почти половину этой суммы официальный Вашингтон себе вернул по так называемой "программе Нанна-Лугара" – программе совместного уменьшения ядерных угроз, разработанной сенаторами Сэмом Нанном и Робертом Лугаром, и одобренной Конгрессом США в 1991 году.

Программа предполагала предоставление финансовой помощи бывшим республикам СССР в обмен на утилизацию ядерного, химического и бактериологического вооружения. Об этом в интервью изданию gordonua.com рассказал директор "Центрального проектного института" Министерства обороны Украины, военный строитель и инженер полковник запаса Олег Приймачук, который вместе со своим коллективом разрабатывал проект по ликвидации ядерного вооружения в Украине.

"Ядерным разоружением Украины занималась сама Украина, причем денег на это мы потратили гораздо больше, чем США выделили на так называемую программу безвозмездного оказания финансовой помощи для ликвидации ядерного оружия. Американцы выделили Украине около $750 млн. Для США это тьфу, никчемная сумма. Но именно за эту сумму Украину лишили ядерного оружия! А ведь у нас на тот момент было 176 межконтинентальных баллистических ракет: 130 жидкотопливных SS-19 и 46 твердотопливных SS-24", – рассказал Приймачук.

Он подчеркнул, что при ликвидации ядерных комплексов США продали Украине свою спецтехнику, "стоимость которой вошла в упомянутые $750 млн".

"Были переговоры, США быстро и легко согласились выложить $750 млн в обмен на украинское ядерное оружие. Но половину этой суммы американцы вернули себе по программе Нанна-Лугара. Как? Финансовая помощь была безвозмездной, но при условии, что именно американские коммерческие компании будут участвовать в ликвидации оружия. Американцы приехали в Киев, объявили тендер, сбили цену, а после еще и продали Украине спецтехнику, стоимость которой вошла в упомянутые $750 млн", – подчеркнул Приймачук.

Глава института также добавил, что до сих пор точно неизвестно, сколько, помимо выделенных США $750 млн, пришлось заплатить самой Украине для полной ликвидации огромной военной инфраструктуры и нейтрализации опасного ракетного топлива.

"Да, для обслуживания ядерного потенциала нужна была колоссальная сумма. Но ведь можно было не все уничтожать, а оставить хотя бы 46 модернизированных стратегических твердотопливных ракет SS-24. Плюс никто до сих пор не посчитал, сколько поверх выделенных США $750 млн пришлось заплатить самой Украине за ликвидацию собственного ядерного оружия", – подытожил Приймачук.

Безъядерный статус был зафиксирован в Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года. В документе, в частности, говорилось: "Украинская ССР торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не участвует в военных блоках и придерживается трех неядерных принципов: не принимать, не производить и не приобретать ядерного оружия".

После обретения независимости 24 августа 1991 года официальный Киев подписал ряд международных договоров и соглашений о ядерном разоружении, главным из которых стал Будапештский меморандум от 5 декабря 1994 года.

Согласно документу, Украина отказалась от своего третьего в мире ядерного потенциала, а страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также воздерживаться от применения против страны любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не использовать против Киева экономическое давление.

В июне 1996 года Украина окончательно утратила свой ядерный статус, завершив, согласно международным договоренностям, процесс передачи Российской Федерации своих стратегических ядерных боеприпасов. Параллельно с этим официальный Киев ликвидировал собственные ракеты-носители и инфраструктурные объекты. Последняя украинская шахтная пусковая установка для запуска межконтинентальных ракет стратегического назначения была уничтожена в 2001 году.