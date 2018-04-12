Декрет о «тунеядцах» действует исподтишка 12.04.2018, 13:26

Виктор Марчик

Обновленный закон напоминает указы против предпринимателей.

Об этом сайту Сharter97.org рассказал бывший предприниматель, представитель Белорусского Национального Конгресса в Слониме Виктор Марчик.

- Власти позиционируют декрет №1, как совершенно новый закон, а не реинкарнацию «третьего». Есть ли принципиальная разница между этими законами?

- На мой взгляд, разницы нет абсолютно. Это новый способ властей пополнить казну. Чиновники не отказались от идеи «тунеядского» декрета, хотя мы надеялись, что у властей есть здравый смысл. Была надежда на адекватную реакцию властей после массовых протестов в 2017 году, но вместо ликвидации мы получили новый декрет, хитрый и изощренный. «Третий» декрет рубил с плеча, а «первый» - бьет исподтишка.

Чиновники решили задним числом записать сотни тысяч человек в «тунеядцы». Никто не учитывает ситуацию в регионах. Люди не хотят работать за копейки и покидают свои родные места, уезжая работать за границей. Кто-то едет в Россию, кто-то в Польшу, кто-то в другие страны ЕС. Каждый крутится как может.

Несмотря на это, власти ухищряются залезть в карман людям, которые были вынуждены уехать за границу. А таких людей у нас очень много.

- Как вы думаете, повторит ли декрет №1 судьбу своего предшественника?

- Я думаю, что если найдутся активные люди, то белорусы выйдут на улицы и будут протестовать против нового декрета. Но пока это сложно спрогнозировать. Декрет №1 - с подвохом. Чем-то напоминает постановления, которые принимались в отношении предпринимателей, чтобы ИП все вместе не поднимались. Власти решили разделить предпринимателей по специфике работы. Некоторые люди боятся, но я считаю, что весенние протесты прошлого 2017 года могут повториться.