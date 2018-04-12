Беларусь теряет очки в индексе экологической эффективности
- 12.04.2018, 13:30
Наша страна сместилась с 35 места на 44.
Каждые два года, начиная с 2008, исследователи высчитывают индекс экологической эффективности стран мира. По сравнению с предыдущим расчётом, в 2018 году Беларусь потеряла девять позиций.
Йельский центр по вопросам экологического права и политики совместно с Колумбийским университетом, семейным фондом Самуэля, фондом МакКалла и МакБейна и Всемирным экономическим форумом подробно изучают экологическую обстановку разных стран мира и раз в два года составляют соответствующий рейтинг, пишет greenbelarus.info.
В общей сложности учёные в своих заключения опираются на двадцать показателей, которые образуют две большие категории изучаемых проблем: Влияние окружающей среды на здоровье и Жизнеспособность экосистем.
Большие категории в свою очередь разделены на девять подкатегорий, охватывающих высокоприоритетные вопросы экологической политики, включая сельское хозяйство, качество воздуха, биоразнообразие и места обитания, климат и энергетику, леса, рыболовство, факторы окружающей среды, воздействующие на здоровье человека, водные ресурсы и водоснабжение, вопросы санитарии.
Увы, в сравнении с 2016 годом, Беларусь потеряла в рейтинге девять позиций и сместилась с 35 места на 44.
Стоит отметить, что изменение положения в подобных рейтингах может быть связано не только с объективным ухудшением экологической обстановки в отдельно взятой стране, но и с более медленным в сравнении с другими странами улучшением ситуации.
Десятка лидеров за последние два года сильно изменилась, но на первых позициях по-прежнему остаются только европейские страны:
Десятка стран с наихудшим индексом экологической эффективности тоже изменилась, но тенденция осталась прежней: хуже всего дела обстоят в африканских и азиатских странах.
Тем не менее, стоит учитывать, что этот рейтинг не показывает абсолютно полную картину локальных и глобальных экологических проблем.
Он создаётся для того, чтобы можно было сравнить состояние разных стан, соответственно, и оцениваются данные по тем проблемам, по которым есть информация со всего мира.
По целому ряду проблем данные до сих пор остаются неполными или полностью отсутствуют. К таким проблемам относятся:
• Качество питьевой воды
• Вымирание видов
• Качество воздуха в помещениях жилых и коммерческих зданий
• Токсичные химические воздействия
• Муниципальное управление твёрдыми отходами
• Ядерная безопасность
• Исчезновение болот
• Качество почв в сельском хозяйстве
• Переработка и вторичное использование
• Адаптация, уязвимость и устойчивость к изменению климата