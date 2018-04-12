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Беларусь теряет очки в индексе экологической эффективности

  • 12.04.2018, 13:30

Наша страна сместилась с 35 места на 44.

Каждые два года, начиная с 2008, исследователи высчитывают индекс экологической эффективности стран мира. По сравнению с предыдущим расчётом, в 2018 году Беларусь потеряла девять позиций.

Йельский центр по вопросам экологического права и политики совместно с Колумбийским университетом, семейным фондом Самуэля, фондом МакКалла и МакБейна и Всемирным экономическим форумом подробно изучают экологическую обстановку разных стран мира и раз в два года составляют соответствующий рейтинг, пишет greenbelarus.info.

В общей сложности учёные в своих заключения опираются на двадцать показателей, которые образуют две большие категории изучаемых проблем: Влияние окружающей среды на здоровье и Жизнеспособность экосистем.

Большие категории в свою очередь разделены на девять подкатегорий, охватывающих высокоприоритетные вопросы экологической политики, включая сельское хозяйство, качество воздуха, биоразнообразие и места обитания, климат и энергетику, леса, рыболовство, факторы окружающей среды, воздействующие на здоровье человека, водные ресурсы и водоснабжение, вопросы санитарии.

Увы, в сравнении с 2016 годом, Беларусь потеряла в рейтинге девять позиций и сместилась с 35 места на 44.

Стоит отметить, что изменение положения в подобных рейтингах может быть связано не только с объективным ухудшением экологической обстановки в отдельно взятой стране, но и с более медленным в сравнении с другими странами улучшением ситуации.

Десятка лидеров за последние два года сильно изменилась, но на первых позициях по-прежнему остаются только европейские страны:

Десятка стран с наихудшим индексом экологической эффективности тоже изменилась, но тенденция осталась прежней: хуже всего дела обстоят в африканских и азиатских странах.

Тем не менее, стоит учитывать, что этот рейтинг не показывает абсолютно полную картину локальных и глобальных экологических проблем.

Он создаётся для того, чтобы можно было сравнить состояние разных стан, соответственно, и оцениваются данные по тем проблемам, по которым есть информация со всего мира.

По целому ряду проблем данные до сих пор остаются неполными или полностью отсутствуют. К таким проблемам относятся:

• Качество питьевой воды

• Вымирание видов

• Качество воздуха в помещениях жилых и коммерческих зданий

• Токсичные химические воздействия

• Муниципальное управление твёрдыми отходами

• Ядерная безопасность

• Исчезновение болот

• Качество почв в сельском хозяйстве

• Переработка и вторичное использование

• Адаптация, уязвимость и устойчивость к изменению климата


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