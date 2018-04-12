NASA опубликовало видео «экскурсии» по Луне 12.04.2018, 13:42

За время «экскурсии» можно посетить ряд интересных мест.

Агентство NASA выпустила "Тур на Луну" в 4K-разрешении, опираясь на снимки с автоматической межпланетной станции Lunar Reconnaissance Orbiter с 2011 по 2017 годы.

Разрешение видео в несколько раз выше предыдущего, опубликованного в 2011 году; кроме того, добавлены виды полярных областей Луны, сообщается на официальном сайте NASA (перевод — nv.ua).

За время "экскурсии" можно посетить ряд интересных мест, выбранных для иллюстрации различных особенностей лунной местности. Некоторые из них находятся на светлой стороне и знакомы как профессиональным, так и любительским наблюдателям на Земле, другие видны только из космоса.

Постоянно затененные области вблизи полюсов трудно сфотографировать, но их легче измерить с помощью альтиметрии, в то время как несколько посадочных площадок Apollo, которые расположены около экватора, были отображены с разрешением до 25 сантиметров (10 дюймов) на пиксель.

Наложение данных, полученных аппаратами миссии GRAIL (2012) позволяет представить внутреннюю структуру Луны; области, окрашенные в красный — места, где притяжение спутника особенно велико, а значит, вещество плотнее.

Путешествие завершается в кратере Тихо на плато Аристарха (плато можно невооруженным глазом разглядеть с Земли), и долине Тельца-Литтроу, где в 1972 году гуляли астронавты Юджин Сернан и Харрисон Шмидт. Видео завершает обзор северного полюса Луны.