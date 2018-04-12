Бориса Хамайду оштрафовали за поздравление витеблян с Днем Воли 12.04.2018, 13:46

Борис Хамайда

Фото: freeregion.info

70-летнего активиста оштрафовали за «несанкционированное массовое мероприятие».

Суд Железнодорожного района Витебска рассмотрел административное дело в отношении 70-летнего активиста Бориса Хамайды. Ему назначили штраф в одну базовую величину (24,5 рубля) за то, что 23 марта он возле «Синего дома» в центре Витебска поздравлял горожан с наступающим Днем Воли. Об этом в «Фейсбуке» сообщила активистка Елена Степанова.

Протокол на Хамайду составили уже после 25 марта заочно. Одиночное поздравление горожан милиция квалифицировала как «несанкционированное массовое мероприятие», на Хамайду составили протокол правонарушения по ст 23.34 КоАП.

Как сообщает Правозащитный центр «Весна», Борис Хамайда, начиная с 1997 года, практически каждый день распространяет в центре Витебска независимые газеты, листовки, национальную символику. Его неоднократно задерживали и наказывали в административном порядке за участие в несанкционированных пикетах и просто по надуманным основаниям. Борис Хамайда также является почетным членом «Весны».