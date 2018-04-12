закрыть
12 апреля 2018, четверг, 14:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Порошенко поручил начать процедуру выходу Украины из СНГ

  • 12.04.2018, 13:49
Петр Порошенко

Украинское представительство при соответствующих институтах в Минске будет закрыто.

Президент Петр Порошенко Украины предложил подготовить совместно с правительством предложения относительно официального прекращения участия Украины в уставных органах СНГ.

Как передает УНИАН, об этом глава украинского государства сообщил во время выступления на открытии 11-го Киевского форума по безопасности.

«Учитывая то, что Украина никогда не была членом СНГ, и отказ этой структуры осудить российскую агрессию, просил бы, чтобы мы совместно с правительством подготовили предложения относительно официального прекращения нашего участия в уставных органах СНГ, равно как и окончательного закрытия украинского представительства при соответствующих институтах в Минске», - заявил Порошенко.

В то же время, президент Украины отметил, что должна быть инвентаризована вся договорно-правовая база, заключенная Украиной в рамках СНГ, на предмет соответствия национальным интересам государства. «Пользуясь случаем, призываю и наших иностранных партнеров пересмотреть договорные обязательства в отношении РФ, прежде всего, на предмет чувствительных сфер сотрудничества», - добавил Порошенко.


популярное за неделю

Мнение

Мы имеем право менять эту власть
Мы имеем право менять эту власть Андрей Санников
Имперский проект умер
Имперский проект умер Александр Ципко
Большой брат уже топчется в прихожей
Большой брат уже топчется в прихожей Ирина Халип
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет Наталья Радина