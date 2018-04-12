Сегодня – день памяти о жертвах Холокоста 12.04.2018, 13:59

Торжественные мероприятия проходят в Израиле и других странах мира.

Вечером 11 апреля начались мероприятия, посвященные Дню памяти жертв Холокоста и героизма евреев Европы. Этот трагический день будут отмечать в течение 12 апреля во всех городах Израиля и во многих других странах мира, сообщает jewishnews.com.ua.

Вечером, в 20.00, 11 апреля на площади Варшавского гетто в мемориальном комплексе «Яд ва-Шем» в Иерусалиме прошла Центральная церемония, в которой приняли участие президент Израиля Реувен Ривлин, глава правительства Биньямин Нетаниягу, а также спасшиеся в Катастрофе граждане и их родственники.

Традиционно, были зажжены шесть факелов, символизирующие память о шести миллионах погибших евреев.

В четверг, 12 апреля, в 10 часов утра в Израиле прозвучала двухминутная сирена в память о жертвах Катастрофы. Во время звучания сирены все граждане, где бы они не находились, почитают погибших двумя минутами молчания.