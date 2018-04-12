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Как бобруйчанин стал в США известным бодибилдером

  • 12.04.2018, 14:10
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Aмериканский журнал Muscle&Fitness поместил белоруса на фото на обложке своего номера за апрель 2018 года.

В детстве Антон Антипов совсем не был мощным и мускулистым, но сегодня он – звезда Международной федерации бодибилдинга и фитнеса, пишет cайт «Беларусь и Мир».

Антипов родился в Бобруйске в 1983 году. И, как признается сам, не был особо атлетичным мальчиком, хотя родители старались вовлечь его в спорт по максимуму.

В итоге Антон попробовал многое – плавание, самбо, гимнастику, легкую атлетику и хоккей. Отец вел спортивный образ жизни, и когда сыну было восемь лет, приучил его отжиматься и подтягиваться.

Тем не менее, у него было довольно худощавое телосложение, поэтому о бодибилдинге мальчик не думал. Пока в возрасте 13 лет не эмигрировал с семьей в США.

В Штатах он никого не знал, и не говорил по-английски. Чтобы найти друзей, ходил от двери к двери, спрашивая соседских детей, не хотят ли те поиграть на улице в хоккей.

Однажды, уже позднее, к нему подошел на улице агент из топового модельного агентства в Нью-Йорке, и в итоге Антипов подписал с контракт сроком на 3 года, бросив свою учебу по специализации «искусство».

И вскоре начал появляться в рекламе на страницах газет и журналов, в каталогах, а также на подиуме.

Параллельно Антон все больше интересовался развитием своего тела. Сначала занимался дома, а в 18 лет начал ходить в тренажерный зал. И как только стал поднимать вес, понял, что хочет заниматься этим всю жизнь.

А в 2011 году решил серьезно заняться бодибилдингом. Стал тренироваться более планомерно, грамотно питаться. И это дало свои результаты — тело трансформировалось.

Это видели его друзья и знакомые, товарищи по «тренажерке». И внезапно, как говорит Антипов, многие люди стали хотеть заниматься вместе с ним. Это окрылило, и он решил попробовать себя на соревнованиях.

На первое уроженец Бобруйска попал в 2012 году. И сразу же, сходу, занял четвертое место в своей категории. Тогда он и решил стать профессионалом.

Это было трудно, ведь параллельно надо было еще и работать. Из-за отсутствия денег на гостиницу на протяжении всего времени конкурсов Антипов спал на скамейках в парке, не смывая с себя крем цвета загара и масло.

После четырех месяцев такой тяжелой рутины он завоевал себе статус профессионала. И с тех пор выиграл восемь соревнований Международной федерации бодибилдинга и фитнеса и пять раз появлялся на сцене конкурса «Мистер Олимпия».

Сейчас Антон уже известный спортсмен, который сам дает советы другим, как правильно тренироваться и питаться. Так, американский журнал Muscle&Fitness поместил его фото на обложке своего номера за апрель 2018 года.


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