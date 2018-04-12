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«Русал»-то на ветвях сидит

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  • Виталий Портников
  • 12.04.2018, 14:14
  • 2,218
Виталий Портников

Зачем спасают Дерипаску.

На фоне ухудшающегося даже не с каждым днем, а с каждым часом состояния российской экономики, падения курса рубля, тревожных ожиданий от последствий возможной американской атаки на Сирию и прочих накапливающихся неприятностей российское правительство продолжает обещать спасти "Русал" и помочь пострадавшим олигархам.

Что частный бизнес мог бы, чтобы переждать непростые времена, сам позаботиться о себе - найти новые рынки сбыта, модернизироваться, - это даже не обсуждается. О помощи Дерипаске говорят как о важной государственной задаче с экранов телевизоров, судьбу компании комментируют премьер и министры.

И ясно, что Дерипаска не пропадет - даже если ради его спасения придется залезть в карманы налогоплательщиков.

Можно, конечно, сказать, что в этом нет ничего удивительного. Россия - олигархическое государство, вся власть в ней принадлежит Дерипаскам, основная функция Путина и Медведева - спасать Дерипасок, о чем говорить?

Но на самом деле проблема гораздо серьезнее, чем спасение одного или нескольких олигархов с их яхтами и дачами. И указывает на нее фраза министра финансов Антона Силуанова, напомнившего, что на предприятиях одного только "Русала" работают 170 тысяч человек.

В России давно уже нет "просто" государственных или "просто" частных олигархических компаний. Государственные компании точно так же работают на карман своих фактических хозяев, как и частные, - неслучайно появился термин "государственный олигарх", неслучайно трудно понять, где заканчиваются Миллер и Сечин и начинаются Дерипаска с Вексельбергом. Неслучайно и тот и другой бизнес остается удушливо советским, немодернизированным, негибким, неповоротливым, громоздким.

Что действительно сделал Путин - так это после десятилетия метаний и поиска эффективных моделей заработка воссоздал обычный Советский Союз. Советский Союз, в котором вся доходность экономики обеспечивается недрами и сырьем.

Но те, кто снимает сливки с этой дегенеративной модели, одновременно платят деньги тем, кого эффективный бизнесмен в нормальной стране давно уже уволил бы за ненадобностью. Да, в нормальной стране появились бы другие предприятия, куда перешли бы уволенные; да и сами они могли бы проявить инициативу, придумать что-то свое, уехать в другие страны, например, - как те же украинцы или поляки.

Но какие другие предприятия, какая инициатива в стране, где все можно начинать только по указанию, а инициативу проявляют только Дерипаски? Какой выезд на заработки из страны, в которой уважение к труду давно уже заменено уважением к зарплате и выплачивающему ее государству.

Или олигарху, который на самом деле рассматривается как посредник между государством и работником. Ведь когда гибнет моногород - как это было в Пикалеве, - люди зовут Путина, чтобы он обеспечил им защиту и зарплату. Об эффективности и осмысленности бизнеса они, как и в советские годы, и слышать не хотят.

А теперь представим себе: если рушатся несколько таких моногородов, закрываются несколько предприятий? Если Дерипаска - как поступил бы на его месте настоящий предприниматель - решает минимизировать потери и уволить часть работников, которые, вполне возможно, ему просто не нужны - как не нужны тысячи, десятки, сотни тысяч людей где-нибудь в "Газпроме" или РЖД? Что будет? Какой всплеск негодования! Какой удар по власти!

Но Дерипаска ничего такого не сделает. Не сделает потому, что он не предприниматель. Он пользователь ренты. И ответственный за "людишек". И деньги ему дадут на него, на "семью" Бориса Николаевича и на семьи "людишек". Как же иначе?

Другой вопрос - что возьмут эти деньги из тех самых налогов, которые предприятия Дерипаски и других государственных и негосударственных олигархов платят в казну. Да, это уплата зарплаты налогами - плюс, конечно, нефтяной рентой, но и она не бесконечна. Это ровно то, что в последние годы перед крахом делал Советский Союз.

Это знаменитая "модель Кемерова" - когда платили вначале шахтерам, ждали, пока они принесут кровно заработанные деньги в кабак, и после этого платили учителям.

Эта модель исключает всякие там модернизации, оптимизации и свободную инициативу - потому что при модернизации и оптимизации не нужны ни Путин с Медведевым, ни Сечин с Миллером, ни даже Дерипаска с Вексельбергом. Вот просто не нужны. А поскольку им нужно, чтобы они были нужны, они будут перекладывать незаработанные деньги из одного кармана в другой - пока не рухнут.

Виталий Портников, "Грани.ру"


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