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«Везде вместо 650 — 400 граммов»: Минчане пришли в шаурменную с весами

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  • 12.04.2018, 14:21
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Продавцы вместо извинений за обвес начали скандалить.

«Обычно у нас в офисе организовано корпоративное питание. Но иногда бывают накладки, — рассказал onliner.by минчанин Сергей. — На помощь традиционно приходит шаурма. В округе сразу несколько точек, мы попробовали. В этот раз отправили гонца в бывшую «Хутка-Смачна».

— Принесли шаурму — вроде маленькая какая-то. У нас в переговорке стоят весы — сотрудницы взвешивают почту. Кинули на них шаурму: везде вместо 650 — 400 граммов. Решили — мало ли, ошибся донермэн, дрогнула рука. Несколько раз дрогнула, совпадение.

Чтобы развеять сомнения, в следующий раз Сергей с коллегами захватили весы с собой.

— Взяли две средних (650 граммов за 6 рублей) и одну «Фантазию» (750 г за 8 рублей). А потом еще маленькую — 450 граммов за 4 рубля. Взвесили, и вот что получилось: вместо 750 граммов — 570 граммов, вместо 650 граммов — 428 граммов и 465. Маленькая шаурма оказалось самой честной — всего 25 граммов недовеса.

— После вопросов к повару и кассирше начались возмущения: «Да я мяса как себе кладу, я мог бы вообще одной капусты положить! Что я тебе сделал? Я никого не обманываю! Разве кто-то голодным оставался?» С прилагающимися эмоциями. В итоге мы попросили жалобную книгу — не дали. Мы вызвали милицию — им ответили, что только-только открылись, не успели еще книгу завести.

Самое плохое, что этот повар не осознает, что тут какой-то обман. А женщина за кассой в какой-то момент стала кричать, что это конкуренты прислали агентов.

— Вкусная шаурма?

— Да! По вкусу претензий нет. Если честно, если бы он сразу признался в ошибке, мол, ну простите. Или хотя бы дурака включил, типа начальство поменяло вес и не сказало мне... А он стал скандалить.


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