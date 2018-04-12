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Пенсионер: Денег едва хватает на лекарства, а ЖКХ требует платить

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  • 12.04.2018, 14:32
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Пенсия Александра Крупского по инвалидности - $72.

Только 145 рублей пенсии по инвалидности получает Александр Крупский из поселка Крулевщина, что в Докшицком районе. Как пенсионер рассказал «Радыё Рацыі» , ему едва хватает денег на лекарства, а тут пришла еще одна беда - квитанции с задолженностью за вывоз мусора и угроза подачи документов в суд, если он ее не погасит.

Как говорит Александр Крупкский, раньше не было проблем с вывозом мусора, сами с этим справлялись, никому ничего не платили, так как отходов никаких не оставалось. А сейчас, по его мнению, нужно платить немалые деньги за это.

- Приходят каждый месяц бумаги на оплату за вывоз мусора. А я мусор сдаю: пластиковые и стеклянные бутылки сдаю в магазин, бумагу и ветки сжигаю в печи, а пищевые отходы съедают собаки, поэтому я не засоряю окружающую среду, - рассказывает пенсионер.

Александр Крупский написал заявление о расторжении договора на вывоз мусора. В Докшицком жилищно-коммунальном хозяйстве ему сказали, что если договор и будет отменен, платить за вывоз мусора он все равно будет. Но он может обратиться с заявлением в учреждение на скидку оплаты за услуги, так как является инвалидом.

Ситуацию комментирует начальник отдела организационно-кадровой и правовой работы Докшицкого РУП ЖКХ "Докшицы- коммунальщик" Татьяна Головач:

- Отказ от подписания договора на оказание жилищно-коммунальных услуг не освобождает от оплаты. У нас есть Жилищный кодекс Беларуси, в частности 29 статья, у нас есть постановление совета министров №571. Законодательно предусмотрено, что каждый гражданин-владелец жилищного и нежилищного помещения обязан вносить плату за основные жилищно-коммунальные услуги, - говорит Головач.

В жилищно-коммунальные хозяйства и к журналистам сейчас часто обращаются люди по поводу вывоза мусора. У одних проблемы, как его вывезти, у вторых - заключение и расторжение договоров, у третьих - большие начисления, на их взгляд. Видно, что это насущный вопрос для людей, особенно для сельских жителей. Поэтому властям нужно работать в направлении информированности людей, прежде всего сельским советом.


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