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ОЗХО подтвердила российское происхождение «Новичка»

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  • 12.04.2018, 14:25
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Фото: Getty Images

Эксперты обнародовали результаты расследования по делу Cкрипаля.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в четверг, 12 апреля, обнародовали результаты расследования по делу об отравлении в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Специалисты единогласно говорят о "российском происхождении" вещества, которое было спользовано для атаки, пишет "Немецкая Волна".

Ранее 12 апреля в ОЗХО уклонились от ответа на вопрос о возможной связи недавних инспекций в России с делом Скрипаля.

"В соответствии со Статьей VI Конвенции о запрещении химического оружия ОЗХО проводит 241 инспекцию в год", - цитирует "Интерфакс" пресс-службу организации. Технический секретариат не разглашает информацию о сути этих инспекций по соображениям конфиденциальности, исходя из необходимости защиты промышленной и коммерческой тайны, пояснили в ОЗХО.

"Прозрачный и открытый подход"

После завершения расследования копия итоговой версии доклада в соответствии с принятой практикой была передана британской стороне, заявил представитель МИД Великобритании. Лондон также попросил предоставить копии доклада всем странам-участникам Конвенции о запрещении химического оружия. "Прозрачный и открытый подход" представляет собой полную противоположность "тактике запутывания и отвлечения", которую использует российская сторона, подчеркивает издание.

Отравление в Сосбери

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта. По данным Лондона, они были отравлены высокотоксичным веществом "Новичок", разработанным в СССР. Британские спецслужбы полагают, что яд был произведен в России. 9 апреля Юлия Скрипаль была выписана из больницы и доставлена в безопасное место. Ее отец по-прежнему находится в клинике Солсбери.

Отравление привело к серьезному кризису в отношениях между странами Запада и Россией. Великобритания возложила ответственность за преступление на Москву. Союзники Лондона по ЕС и НАТО поддержали эту позицию. Около трех десятков стран объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Британией, Россия ответила зеркальными мерами и начала высылать западных дипломатов.


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