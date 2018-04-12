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В Праге мошенники меняют евро на старые белорусские рубли

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  • 12.04.2018, 14:40
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Доверчивые туристы вместо чешских крон получали старые белорусские рубли.

Несмотря на то, что Чехия состоит в Евросоюзе, она до сих пор не перешла на евро. В стране ходят чешские кроны, которые можно или снять в банкомате, или купить в обменнике, пишет kyky.org.

Но мошенники в самом центре Праги предлагают поменять евро на кроны с рук – зато по «выгодному курсу». Доверчивые туристы вместо чешской валюты получают старые белорусские рубли.

Чешский портал Seznamzpravy.cz публикует проект Honest Guide, в котором Янек Рубеш и Гонза Микулка дают советы туристам, «которых вы не найдете в путеводителе». В новом репортаже они рассказывают об этом «бизнесе».

«В центре Праги мы нашли группу людей, которые испортили репутацию нашего города. И мы действительно недовольны этим. Остерегайтесь!», — написали журналисты.

Они сами видели, как иностранцы, которые не знают, как выглядят местные деньги, без сомнений берут «зайчики». Один такой мошенник со Староместской площади заплатил штраф в пять тысяч крон (меньше, чем 250 долларов) и через пару дней он снова обманывал туристов — на него повторно вызвали полицию. Журналисты предлагают поделиться своим видео, чтобы вместе убрать эту «незаконную деятельность с улиц Праги».


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