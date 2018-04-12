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Amnesty International: Белорусский режим остается последним палачом Европы

  • 12.04.2018, 14:53

Международная организация раскритиковала белорусские власти.

Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала 12 апреля ежегодный доклад «Смертные приговоры и казни». По данным организации, в 2017 году чаще всего лишали жизни в Иране, Сирии, Ираке и Пакистане, пишет сайт ПЦ «Весна».

В 2017 году Amnesty International зафиксировала как минимум 993 казни в 23 странах, что на 4% меньше, чем в 2016 (+1032 казней) и на 39% меньше, чем в 2015 (когда организация сообщила о проведении 1634 казней, рекордного количества с 1989 года).

Однако эти цифры не включают в себя тысячи смертных приговоров и казней, которые, как считает Amnesty International, были вынесены и приведены в исполнение в Китае, где данные о смертной казни, по-прежнему, являются государственной тайной.

Доклад содержит раздел, который касается ситуации со смертной казнью в Беларуси.

«Белорусские власти не продемонстрировали никакого намерения отказаться от применения смертной казни или смягчить практику тайного приведение смертных приговоров в исполнение, которая активно используется в стране. В прошлом году в стране были казнены два человека (в 2016 году - четыре) и были вынесены четыре смертных приговора.

В апреле 2017 года в своем докладе Специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси подчеркнул, что отсутствие в Беларуси справедливого судебного разбирательства и независимости судебной власти делает вынесение смертных приговоров в высшей степени спорным. Он также отметил, что отказ государства предоставлять семьям казненных каких-либо подробностей об обстоятельствах казни и месте захоронения их родных «приравнивается к пыткам», - сообщается в докладе Amnesty International.


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