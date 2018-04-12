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Мимо вымени

  • Янка Грыль, «Белгазета»
  • 12.04.2018, 15:04
  • 1,139
рисунок Василия Почицкого

Лукашенко обещал аграриям «диктатуру технологий».

Первые месяцы 2018г. больше всех от Лукашенко доставалось промсектору - главным образом за провальные инвестпроекты с постоянно отодвигаемым сроком окупаемости. По мере прихода весны и приближения посевной настал черед аграриев. Круг вопросов, за которые госменеджеры АПК получили по шапке, не ограничивается традиционным разгильдяйством. К нему добавились управленческая некомпетентность, несоблюдение техрегламентов и даже коррупция.

Выступление Лукашенко 3 апреля на республиканском семинаре-совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли страны прозвучало мощно, но несколько узнаваемо. Перво-наперво Лукашенко напомнил, зачем нам мощный агрокомплекс: «Представьте, если бы у нас не было продуктов питания и одежды - самых необходимых для народа, какая бы была у нас независимость, и где бы мы сегодня были и перед кем стояли на коленях». Астрономические суммы, которые Беларусь за четверть века вложила в село, страшно даже подсчитывать. Так что правитель хотя бы отчасти успокоил и обнадежил - это были инвестиции в суверенитет.

Однако по ходу выступления Лукашенко апеллировал уже не столько к суверенитету, сколько к экономической эффективности: «Всем пора привыкнуть к мысли, что сельскохозяйственное производство - это бизнес, а не социальный проект». И традиционные для АПК просьбы помочь материально парировал по-рыночному: «Деньги есть, но под окупаемый проект. Нужны твердые гарантии». Не будем искать тут идеологические противоречия, просто вслед за Лукашенко констатируем: суверенитет РБ должен быть экономически эффективным. Что же мешает этому?

СИСТЕМА ЗАТРАТНАЯ, СИЛОСНО-КОНЦЕНТРАТНАЯ

Еще в начале 2010-х гг. масштабные инспекции КГК впервые обнажили одну из ключевых проблем белорусского агропроизводства: технологии не соблюдаются, регламенты нарушаются, все делается не так, как нужно, а как бог на душу положит. Отсюда и более низкая по сравнению с ожидаемой продуктивность.

Справка: По данным Белстата, в январе-феврале 2018г. в хозяйствах всех категорий производство продукции в текущих ценах составило BYN1612,3 млн. (+2% по сравнению с январем-февралем 2017г. в сопоставимых ценах). В сельхозорганизациях произведено продукции на BYN1547,3 млн. (+2,4% к аналогичному периоду 2017г.). Производство скота и птицы в живом весе составило 297,9 тыс.т (+0,8%), молока - 1127,8 тыс.т (+3,8%), яиц - 523,3 млн. шт. (+1,2%), в сельхозорганизациях соответственно - 282,2 тыс.т (+1,3%), 1098,5 тыс.т (+4,1%), 468,6 млн. шт (+0,6%).

В освоении аграриями ихних аграрных технологий под чутким руководством главы государства есть подлинный драматизм. Не верите? Вот вам официальная стенограмма пресс-службы: Лукашенко убежден, что «выбранная силосно-концентратная система крайне затратна и наименее соответствует физиологическим потребностям животных».

Затратность силосно-концентратной системы обнажает конфликт: «Неужели министр сельского хозяйства не видит, что количество заготавливаемых кормов растет, а улучшения продуктивности молочного стада такими темпами не наблюдается? Значит, кормов много, но они не те». Не в корову силос, не говоря уже о концентрате. «Нужно срочно исправлять положение!» - призывает правитель.

Та же беда, что с не соответствующей коровьей физиологии силосно-концентратной системой, наблюдается и с иными технологиями: севооборот побоку, региональная специализация игнорируется, фиксируется уменьшение объемов внесения удобрений, экономия на защите посевов и т.п. Лукашенко вынужден лично требовать четко придерживаться научно обоснованной структуры посевных площадей и специализации. Есть надежда, что когда-нибудь эти эмоциональные, но очень познавательные разговоры все-таки дадут позитивный результат.

Скажем, рядовые граждане РБ от систематического прослушивания телесеминаров по агропроблематике освоят сельское хозяйство не хуже выпускников Горецкой сельхозакадемии и рванут в глубинку - поднимать село.

Пока же неразрешимый характер проблем, связанных с соблюдением рекомендаций и регламентов, заставляет Лукашенко делать не лишенные политического подтекста заявления: «Говорите, что нужна диктатура технологий? Она будет. В форме законодательного акта. И такой законодательный акт правительству нужно подготовить. И ответственность за реализацию каждого его положения... Если вы скажете, что это не рыночно, я вам скажу: ой как рыночно!

Потому что государство отвечает за плодородие земли». Впрочем, государство у нас отвечает и за другие вопросы, хотя, мягко говоря, не всегда справляется.

«КАДРОВАЯ ЧЕХАРДА ЗАВЕРШАЕТСЯ ПРОВАЛОМ»

Дело не только в дисциплине или качестве образования, но и в мотивации: «Мы готовим специалистов, у которых нет никакого желания работать на селе. Такой выпускник через два года, принеся не столько пользы, сколько вреда хозяйству, уйдет в другие структуры».

Далее Лукашенко долго и увлеченно рассказывал о том, как нам реорганизовать целевую подготовку специалистов для села, а также снова приводил аграриям в пример айтишников, заблаговременно оплачивающих учебу своих будущих сотрудников в вузах.

Вообще-то айтишников можно привести в пример всем отраслям, да и целевое обучение существует уже черт знает сколько лет.

Кадровое обеспечение АПК не сложнее силосно-концентратной системы: нормальная структура экономики, нормальный рынок труда, нормальные рыночные зарплаты и т.п. Без всякого принудительного распределения, с предложением, гибко адаптирующимся к спросу. «БелГазета» пишет об этом уже два десятилетия с лишним.

Не только специалисты, но и руководители в сельхозорганизациях часто меняются: всего в РБ в 2017г. зафиксировано 273 таких случая, в Гомельской области сменен каждый третий агроменеджер. «Кадровая чехарда, когда в течение 2-3 лет‚ а иногда и года в хозяйстве меняется по несколько руководителей, как правило, завершается провалом. И никто за это не отвечает», - философски заметил Лукашенко.

Если бы Александр Григорьевич полюбопытствовал (возможно, при содействии Николая Лукашенко), что говорят на эту тему его сограждане-видеоблогеры на Youtube, то его выводы касательно текучести кадров в АПК были бы куда определеннее. Стандартная карьера успешного сельхозруководителя по-белорусски в этой версии выглядит так: дали СПК - сделал хозяйство успешным, дали второе, убыточное, - тоже вытянул, дали третье, опять убыточное, - плюнул и ушел.

Некоторая вариативность в сюжете присутствует (поругался с райисполкомом, посадили, помер), однако тенденция бесконечной эксплуатации до полного износа одного и того же ресурса - человеческого - остается главной проблемой как АПК, так и всей нашей экономики.

КАЖДОЙ БУРЁНКЕ И ВСЕЙ РОДНОЙ СТОРОНКЕ

Внутри агросектора семинар заново расставил отраслевые приоритеты. Точнее, приоритет остался прежним: «Эта отрасль для нас главная... Животноводство - важнейшая сфера для сельского хозяйства». Просто некоторые акценты пришлось сместить. Например, сделана попытка произвести работу над ошибками в молочном скотоводстве. Совмину поручено обеспечить результативную селекцию мясных пород, чтобы «дать толчок развитию эффективного мясного скотоводства». Лукашенко поставил задачу увеличить поголовье крупного рогатого скота исходя из критерия «1 голова на 1 га сельхозугодий». Подсчет голов привел Лукашенкоа к неутешительным выводам: «К сожалению, в хозяйствах поголовье коров увеличивается низкими темпами».

Справка: По данным Белстата, на 1 марта 2018г. в сельхозорганизациях численность крупного рогатого скота (КРС) составила 4,3 млн. голов (+1,1% по сравнению с аналогичной датой 2017г.), в т.ч. коров - 1,4 млн. голов (+0,3%). Численность свиней составила 2,7 млн. голов (-3%).

По поводу пережитого белорусским АПК и, похоже, близящегося к концу молочного бума Лукашенко был откровенен. К молоку он подошел диалектически: «То, что оно является источником поступления денежных средств, хорошо. Плохо, что это единственный стабильный источник для очень многих хозяйств».

Учитывая, что отраслью управляют государство и спрос на внешних рынках, это неудивительно: агропредприятия концентрировались на том, что приносит гарантированную прибыль уже сегодня.

Даже на фоне молочного бума последнего десятилетия продуктивность молочного скотоводства оценивается Лукашенко как недостаточная: «В ряде сельскохозяйственных организаций удой в среднем более 10 т молока за год от коровы. Но есть и обратные примеры, когда в отдельных хозяйствах в прошлом году не вышли даже на 1,8 тыс., меньше 2 т.

Куда смотрят руководители хозяйств и районов?». Ответа на этот вопрос не знают ни Лукашенко, ни КГК, ни исполкомы. Смотрят они явно мимо вымени, не желая изучать увлекательный опыт интенсификации молочного животноводства, который, если верить Лукашенко, накоплен в РБ.

Та же двойственность и в оценке инвестиций: 40% молочно-товарных ферм работают по современным технологиям - следовательно, инвестиции в модернизацию отрасли дали положительные результаты. Однако немало таких объектов «остается недостроенными», потому приходится снова требовать от Совмина и облисполкомов до конца пятилетки довести эти фермы до ума.

Выясняется, что мало сдать объект - нужны еще и надои: в 2017г. на некоторых построенных по госпрограмме молочно-товарных комплексах надоено не более 1,5 тыс. кг от коровы. «Для чего мы тратили огромные средства, создавая эти молочно-товарные комплексы?» - недоумевает Лукашенко.

Симптомы, из года в год фиксируемые в агросекторе, не являются специфической особенностью АПК. Речь идет о системных факторах: качестве менеджмента, мотивации кадров, технологической дисциплине и т.п. Вы наверняка читали в негосударственных СМИ: система в кризисе.

Теперь благодаря семинару с участием первого лица мы знаем не только о том, какая система имелась в виду - силосно-концентратная, но и о том, откуда кризис - она чересчур затратна.

Янка Грыль, «Белгазета»


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